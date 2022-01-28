Криштіану Роналду «подарував» вагітній нареченій найвищу будівлю світу: вражаючі фото

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» португалець Криштіану Роналду, удостоєний спеціального призу ФІФА за найбільшу кількість голів у складі національної збірної, проводить вільний час із сім'єю в Дубаї.

Під час невеликої паузи в англійській прем'єр-лізі форвард «Манчестер Юнайтед» вирушив із вагітною нареченою Джорджиною Родрігес та чотирма дітьми до Дубая. На 28-й день народження коханої футболіст зробив романтичний подарунок — організував яскраве трихвилинне підсвічування найвищої будівлі у світі Бурдж-Халіфа (828 метрів!), використавши фотографії Джорджини. За таке задоволення Криштіану довелося викласти від 68 до 95 тисяч доларів, що при його зарплаті в «МЮ» (близько 669 тисяч доларів на тиждень) не виглядає такою вже захмарною сумою.

"Мрії збуваються", - підписала Родрігес під серією фотографій зі святкування.

Також Роналду категорично висловився з приводу весілля з коханою. «Я завжди кажу Джорджині, що весілля буде, коли відбудеться це клацання, як і все в нашому житті, — вона знає, про що я кажу. Це може бути за рік, а може, за півроку або за місяць. Але я на 1000 відсотків упевнений, що це станеться», — поділився Криштіану своїми думками в документальному реаліті-шоу «Я — Джорджина».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодшій доньці Криштіану Роналду влаштували на чотириріччя розкішну вечірку.

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