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Спорт

«Шахтар» не зміг обіграти «Маріуполь» у Туреччині: відеоогляд матчу

17:52 28 січня 2022
Шахтар&nbsp;— Маріуполь

У п'ятницю, 28 січня, у турецькій Анталії пройшов товариський матч за участю лідера української прем'єр-ліги, донецького «Шахтаря», який розгромив австрійський «Вольфсбергер» (4:1), та головного аутсайдера вітчизняного чемпіонату — «Маріуполя».

«Шахтар» (Донецьк) — «Маріуполь» — 0:0.

«Шахтар» (перший тайм): Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Бондаренко, Маркос Антоніо, Нерес, Алан Патрик, Фернандо, Педріньо.

«Шахтар» (другий тайм): Пятов, Вінісіус, Вітао, Бондар, Корнієнко, Степаненко, Майкон, Тете, Судаков, Мудрик, Мораес.

Спочатку планувалося, що «гірники» проведуть товариський матч із солігорським «Шахтарем», але білоруський клуб не зміг виїхати на закордонний збір, тому підопічні Роберто де Дзербі терміново знайшли заміну в особі «Маріуполя», який приїхав на узбережжя Чорного моря кілька днів тому. .

У результаті «гірники» володіли тотальною перевагою протягом усього поєдинку, який, за погодженням сторін, складався з двох таймів по 40 хвилин, але «розпечатати» ворота підопічних Остапа Маркевича так і не зміг. У першому таймі азовців врятувала поперечина після удару Маркоса Антоніо, а в другому надійно на лінії воріт діяв голкіпер «Маріуполя» Гальчук.

У підсумку 0:0 — обидві команди продовжують підготовку до поновлення сезону. «Шахтар» має до завершення першого тренувального збору провести ще спаринг із сербською «Црвеною Звєздою» (31 січня), а в «Маріуполя», який перебуватиме в Туреччині до 24 лютого, у планах п'ять контрольних матчів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» зіграло внічию з кривдником «Зорі» в Лізі конференцій .

Фото ФК «Шахтар»

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