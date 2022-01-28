Україна дала бій чемпіонам світу та пробилася до плей-оф футзального Євро-2022: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 28 січня, чоловіча збірна України з футзалу провела заключний матч групового етапу фінального турніру Євро-2022, який проходить у Нідерландах.

У Гронінгені на майданчику Martini Plaza підопічні Олександра Косенка, які раніше поступилися Нідерландам (3:2) та розгромили Сербію (6:1), протистояли чемпіонам світу та Європи — команді Португалії.

Україна — Португалія — 0:1

Україна: Ципун, Чернявський, Зварич, Корсун, Шотурма, Савенко, Абакшин, Лебідь, Сірий, Журба.

Гол: Зікі (37).

Як і в поєдинку минулого туру проти Сербії тренерський штаб «жовто-синіх» міг розраховувати лише на 10 гравців — з єдиною різницею, що замість Фаренюка до складу повернувся Журба. При цьому суперник у заявці мав відразу 14 футзалістів, що давало їм додаткові можливості для ротації складу.

Утім, незважаючи на це, наші хлопці активно розпочали поєдинок. Хоч і не вдалося забити швидкий гол, як у двох попередніх матчах, але нерви титулованому супернику «жовто-сині» пошматували добряче. Чернявський перевірив на міцність стійку воріт піренейців, ударами здалеку «тероризував» захист Сірий, із хороших позицій пробивали по воротах Журба та Лебідь.

Португальці, яким особливо ризикувати не потрібно було (нічийний результат їм гарантував перше місце у групі), зовні спокійно стримували натиск наших хлопців, поступово перехопивши ініціативу та все активніше турбуючи Ципуна ударами з різної дистанції. Але наш воротар цього вечора діяв вище за всілякі похвали, лише одного разу не зарадивши удару Зікі. «Жовто-сині» же, навіть випустивши п'ятого польового гравця, не змогли забити — й у підсумку мінімально поступилися.

В іншому матчі групи господарі турніру Нідерланди поступилися Сербії — 2:3 (Мартінус, 3, Ракіч, 23, у свої ворота — Райчевич, 27, Раміч, 32, Стойчевські, 33; на 35-й хвилині Бузамбу (Нідерланди) не реалізував пенальті).

Підсумкове становище команд: 1. Португалія — 9 очок; 2. Україна — 3; 3. Нідерланди — 3; 4. Сербія — 3.

Таким чином, наша збірна з другого місця вийшла до чвертьфіналу, де зустрінеться з переможцем групи В — Казахстаном (Португалія побореться з Фінляндією, що посіла у квартеті В друге місце). Нагадаємо, що на п'яти останніх фінальних турнірах (Євро-2010 в Угорщині, Євро-2012 у Хорватії, Євро-2014 у Бельгії, Євро-2016 у Сербії та Євро-2018 у Словенії) збірна України незмінно припиняла боротьбу за медалі саме на стадії чвертьфіналу. Сподіваємося, що цього разу неприємну традицію «жовто-синім» вдасться порушити…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар збірної України забив неймовірний гол ударом через увесь майданчик.

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