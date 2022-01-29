Шевченкові пригадали дружбу з Абрамовичем: збірна Польщі визначилася з головним тренером

Колишній головний тренер збірної України та італійського «Дженоа» Андрій Шевченко не очолить збірну Польщі не лише через проблеми із розірванням контракту з клубом із Генуї, а й через дружбу з російським мільярдером Романом Абрамовичем (24 березня на поляків у півфіналі плей-оф кваліфікації ЧС-2022 очікує гра якраз із Росією), стверджує видання Przeglad Sportowy.

У понеділок, 31 січня, новим наставником Кадри (прізвисько збірної Польщі) буде офіційно представлений її колишній «керманич» Адам Навалка. За інформацією видання, контракт із 64-річним польським фахівцем буде розрахований до кінця року, а його зарплата становитиме 200 тисяч злотих на місяць (трохи менше ніж 44 тисячі євро) плюс бонус у разі виходу на чемпіонат світу.

Як відомо, Навалка керував збірною Польщі у 2013−2018 роках, вивівши команду до чвертьфіналу Євро-2016 та до фінального турніру ЧС-2018, де його підопічні програли усі три матчі у групі (1:2 Сенегалу, 0:3 Колумбії та 0:1 Японії). З того часу Навалка практично не працював тренером: хіба що з листопада 2018-го по грудень 2019-го отримав невдалий досвід у «Леху» з Познані.

Адам Навалка

Нагадаємо, що 29 грудня пост головного тренера польської команди залишив португалець Паулу Соуза, який втік до бразильського «Фламенго».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко був фаворитом при виборі головного тренера збірної Польщі.

Фото ФК «Челсі», PZPN

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