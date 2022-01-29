Усику залишили Джошуа: Ф'юрі проведе бій зі своїм грізним співвітчизником

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі (31 перемога, 22 з них — нокаутом, 1 нічия), котрий нокаутував американця Деонтея Уайлдера, найближчий бій проведе проти свого співвітчизника, тимчасового чемпіона WBC Діллыана Уайта (28 перемог, 19 з них — нокаутом, 2 поразки), стверджує офіційний Twitter промоутерської компанії Top Rank. Місце і дата бою будуть оголошені додатково, але ймовірно дуель відбудеться у квітні у Великій Британії.

Ф'юрі вже опублікував у Instagram афішу майбутнього поєдинку.

«Хто ще з нетерпінням чекає на цей бій. Найкращі у Британії. Настав час надати фанатам той бій, якого вони хочуть», — написав Тайсон Ф'юрі.

Зазначимо, що торги на проведення поєдинку між Ф'юрі та Уайтом зі ставкою 41,02 млн доларів виграла спільна пропозиція промоутерів Тайсона — Френка Уоррена та Боба Арума (вона перебила пропозицію Matchroom Едді Хірна у розмірі 32,2 млн доларів).

Додамо, що Ф'юрі не бився у Сполученому Королівстві із серпня 2018 року, коли переміг італійця Франческо П'янету одноголосним рішенням суддів у 10-раундовому поєдинку у Белфасті. Останні п'ять боїв Тайсона проходили у США — у Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі.

Щодо Уайта, то він повернув собі тимчасовий титул WBC, коли нокаутував росіянина Олександра Повєткіна в бою-реванші в Гібралтарі в березні минулого року.

Анонс бою Ф'юрі — Уайт свідчить про те, що український чемпіон WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик свій наступний поєдинок проведе проти британця Ентоні Джошуа, якого переміг минулої осені в Лондоні. Раніше була інформація, що Джошуа і Уайт вже згодні були отримати солідні відступні для проведення мегабою Ф'юрі — Усик, але в підсумку претенденти-британці попросили ще більше грошей, і угода не відбулася.

До речі, непомірні фінансові апетити Джошуа та Уайта розлютили батька Тайсона Ф'юрі.

«Якби нам запропонували, ми прийняли б відразу, навіть не замислюючись, — заявив Ф'юрі-старший. — Це ж халява! Бах! І гроші в кишені. 15 мільйонів фунтів стерлінгів? Звичайно, беремо! Чуваки, це ж бізнес! Уявіть себе на місці простих роботяг. Вони ішачать тижнями за якусь сотню фунтів. А ви, бл**ь, відмовляєтесь від мільйонів».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі увійшов до десятки найбагатших боксерів усіх часів.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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