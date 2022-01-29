Найсильніша тенісистка світу перед весіллям блискуче виграла Australian Open: відеоогляд матчу

У суботу, 29 січня, у Мельбурні визначилася переможниця першого у сезоні турніру серії «Великого шолома» Australian Open із загальним призовим фондом 75 млн доларів.

У вирішальному протистоянні на корті Rod Laver Arena зійшлися перша ракетка світу 25-річна австралійка Ешлі Барті, яка нещодавно оголосила про заручини (на трибунах її підтримував наречений), і 28-річна американка Даніель Коллінз (30-та). У п'ятій очній зустрічі суперниць (раніше рахунок був 3:1 на користь Барті) найсильніша тенісистка світу перемогла опонентку у двох сетах — 6:3 7:6 (2), і вперше виграла престижний трофей, заробивши за тріумф у Мельбурні 2,07 млн доларів. Більш того, Барті стала першою австралійською чемпіонкою Australian Open за 44 роки (1978-го перемогу святкувала Кріс О'Нілл). При цьому Ешлі у другому сеті поступалася — 1:5.

Зазначимо, що тепер у послужному списку Ешлі Барті, яка розпочала виступ у Мельбурні з розгрому українки Лесі Цуренко, значаться перемоги на всіх чотирьох турнірах «Великого шолома». «Ролан Гаррос"-2019, Уїмблдон-2021 та Відкритий чемпіонат Австралії-2022 вона виграла в одиночному розряді, а US Open-2018 — у парному.

Нагадаємо, що у фіналі чоловічого Australian Open у неділю, 30 січня, зустрінуться іспанець Рафаель Надаль (5-й у рейтингу АТР) та росіянин Дмитро Медведєв (2-й), який оштрафований на 12 тисяч доларів за те, що під час півфіналу з греком Циципасом накричав на суддю. «Ти тупий? Його батько розмовляє у кожному розіграші. Дивись на мене і відповідай на запитання!» — кричав Медведєв рефері.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна дійшла до третього кола Australian Open.

Фото Twitter WTA

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