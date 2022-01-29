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Спорт

Де дивитися Казахстан — Україна: розклад прямих трансляцій чвертьфіналу футзального Євро-2022

14:36 29 січня 2022
Збірна України з футзалу

У понеділок, 31 січня, збірна України з футзалу проведе матч ¼ фіналу чемпіонату Європи, який проходить з 19 січня до 6 лютого в Нідерландах. Суперником підопічних Олександра Косенка стане в Амстердамі четверта команда рейтингу УЄФА Казахстан (наші — 11-ті), який виграв групу В.

Нагадаємо, що «жовто-сині» програли в квартеті А голландцям (2:3) та чемпіонам світу португальцям (0:1), а також розгромили команду Сербії (6:1). У підсумковій таблиці групи Україна, Нідерланди та Сербія набрали по три очки, але у нашої команди виявилася краща різниця забитих та пропущених м'ячів в особистих зустрічах (8:4 проти 5:5 у «помаранчевих» та 4:8 у балканців), що дозволило хлопцям Косенка фінішувати слідом за Португалією.

Що ж до бронзового призера Євро-2016 збірної Казахстану, то наш майбутній суперник на першій стадії чемпіонату Європи зіграв унічию зі Словенією (4:4), а також переміг Фінляндію (6:2) та Італію (4:1).

Букмекери у майбутній зустрічі на арені Ziggo Dome віддають перевагу команді бразильця Кака, честь якої захищають чотири вихідці з Бразилії (двоє з них — Тайнан та Едсон — не зіграють з Україною через перебір жовтих карток). Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу Казахстану в основний час приймає з коефіцієнтом 1,75, на нічию — 5,00, на виграш нашої команди — 3,23.

У прямій трансляції зустріч Казахстан — Україна покаже о 21:00 телеканал «UA:Перший». Також пряма трансляція з Амстердама запланована на сайті «Суспільне. Спорт».

Чемпіонат Європи. ¼ фіналу

31 січня (понеділок)

Казахстан — Україна 21:00 «UA:Перший»

Нагадаємо, що збірна України вшосте поспіль пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи з футзалу.

Додамо, що ще одну пару ¼ фіналу Євро-2022 сформували Португалія та Фінляндія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар збірної України забив неймовірний гол ударом через увесь майданчик.

Фото uefa.com

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