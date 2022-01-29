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Спорт

Чемпіон світу з «Динамо» Супряга продовжить кар'єру у чемпіонаті Італії

18:06 29 січня 2022
Владислав Супряга

Чемпіон України київське «Динамо» досягло угоди про перехід форварда Владислава Супряги, який став у складі збірної України чемпіоном світу U20, в італійську «Сампдорію», повідомляє журналіст Марко Корсетті в Twitter. Йдеться про оренду 21-річного гравця із правом викупу за 8 млн євро.

Нагадаємо, що Супряга — вихованець «Дніпра». Він перейшов до «Динамо» влітку 2018 року за 5 млн доларів, але так і не став твердим гравцем «основи». Цього сезону нападник виходив на поле у шести матчах чемпіонату та Суперкубка України, а також Ліги чемпіонів, не відзначившись результативнимидіями. Усього за київське «Динамо» Супряга забив три голи та віддав шість гольових передач у 47 поєдинках.

До речі, Супряга стане не першим українцем у клубі з Генуї, який посідає у серії А 11-е місце. 1991 року екснаставник «Динамо» Олексій Михайличенко виграв у складі «Сампдорії» золоту медаль чемпіонату Італії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що захисник «Динамо» Віталій Міколенко перейшов в англійський «Евертон».

Фото ФК «Динамо»

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