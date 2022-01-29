Дочка Володимира Вірчиса зворушливо відрегувала на смерть батька

Дочка знаменитого українського боксера Володимира Вірчиса, який трагічно загинув 28 січня, опублікувала у Facebook зворушливий пост про батька.

«У моїй сім'ї сталася велика катастрофа, — написала 21-річна Аміна Вірчис. — Не стало мого Тата (я сміливо пишу Тато з великої літери), Вірчиса Володимира Володимировича. Я не хочу зараз вдаватися у подробиці. Татусю, улюблений, я тебе завжди пам'ятатиму щасливою і вседозволяючою Людиною. Дякую тобі, Татусеньку, за все, що ти мені дав і продовжуєш давати своєю сильною енергетикою. Я тебе дуже люблю».

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За інформацією поліції, боксера знайшли повішеним поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної у Дарницькому районі Києва. За попередньою версією, 48-річний Вірчис, який останнім часом страждав на депресію, скоїв самогубство. Згодом з'явилася інформація, що напередодні знаменитий боксер звертався з вимогою повернути борги до колишнього голови Херсонської облради Владислава Мангера.

Нагадаємо, що Володимир Вірчис виступав у надважкій вазі, вигравши за кар'єру 26 (21 — нокаутом) із 28 боїв. У 2003—2004 роках боксер на прізвисько Мисливець був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF у надважкій вазі, а у 2005—2006-му — інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO. У 2007 році Володимир переміг італійця Паоло Відоца та завоював чемпіонський титул EBU у хевівейті. Боксерську кар'єру уродженець Каховки на Херсонщині завершив у 2009 році.

Володимиру Вірчису було 48 років

Поховають Володимира Вірчиса у неділю, 30 січня, на столичному Байковому цвинтарі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 24-річний боксер помер після жорстокого побиття у рингу.

Фото Facebook

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