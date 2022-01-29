Українець Яремчук не зумів виграти перший трофей із «Бенфікою»: відеоогляд фіналу

Нападник збірної України Роман Яремчук, який перейшов до «Бенфіки» з бельгійського «Гента», не зумів завоювати перший трофей не лише у складі лісабонського клубу, а й у кар'єрі.

У фіналі Кубка португальської ліги «орли» з українським форвардом у складі, котрий грав до 61-ї хвилини, поступилися на стадіоні «Доктор Магальяйнш Пессоа» у Лейрії своєму принциповому опонентові «Спортингу» — 1:2 (Евертон, 23 — Інасіо, 49, Сарабія, 78), який вчетверте за останні п'ять років заволодів трофеєм.

0:1 Евертон (23-а хв.)

1:1 Інасіо (49-а хв.)

2:1 Сарабія (78-а хв.)

До речі, наставник «Спортинга» Рубен Аморім виграв Кубок португальської ліги третій рік поспіль та ще з двома різними командами. 2020-го він заволодів трофеєм з «Брагою», а 2021-го та 2022-го — з чинним чемпіоном країни.

Нагадаємо, що «Бенфіку» наприкінці грудня залишив головний тренер команди Жорже Жезуш, і до кінця сезону «орлами» керує 44-річний Нельсон Верісімо, який раніше очолював резервістів лісабонського гранда.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що команда Романа Яремчука зіграє у плей-оф Ліги чемпіонів з голландським «Аяксом».

Фото Twitter ФК «Бенфіка»

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