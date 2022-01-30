У ніч на неділю, 30 січня, у Packard Music Hall в Уоррені (штат Огайо, США) відбувся вечір професіонального боксу від легендарного промоутера Дона Кінга, у головній події якого чемпіон світу за версією WBC у першій важкій вазі (до 90,7 кг) Ілунга Макабу (29 перемог, 25 з них — нокаутом, 2 поразки) з Демократичної Республіки Конго провів бій-реванш з обов'язковим претендентом на титул Табісо Мчуну (23 перемоги, 13 з них — нокаутом, 6 поразок) з ПАР.

У дуелі двох шульг 34-річний Макабу протягом усього поєдинку активно йшов уперед, але пропускав дуже багато контрударів. У середині бою конголезець збільшив тиск на суперника, але 33-річний Мчуну, у переможному бою з яким у 2016 році дебютував на американському рингу Олександр Усик, як і раніше, був більш точний у своїх діях і боксував набагато ефективніше. Тим паче дивним виглядає вердикт суддів, які роздільним рішенням віддали перевагу чинному чемпіону світу Макабу (115:113, 113:115, 116:112).

Нагадаємо, що у першому бою суперників у 2015 році в Дурбані (ПАР) Ілунга нокаутував Табісо в 11-му раунді.

До речі, відразу після поєдинку в США Ілунга Макабу викликав на бій найкращого боксера світу незалежно від вагових категорій Сауля Альвареса (Канело), не зважаючи на те, що мексиканець, швидше за все, залишиться в суперсередній вазі і битиметься з американцем Джермаллом Чарло, або перейде в напівважку, щоб кинути виклик володарю титулу WBA росіянину Дмитру Біволу. «У моєму наступному бою я боксуватиму з Саулем КА-НЕ-ЛО і нокаутую його», — заявив Макабу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Карен Чухаджян побив боксера з Британії та завоював пояс IBF Inter-Continental.

Фото boxingscene.com

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