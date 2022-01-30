Онук Мухаммеда Алі «поховав» суперника перед очима матері: відео нокауту

У ніч на неділю, 30 січня, на арені Hard Rock Hotel & Casino у Тулсі (штат Оклахома, США) відбувся бій між боксерами середньої ваги — онуком легендарного Мухаммеда Алі Ніко Алі Уолшем (4 перемоги, 3 з них — нокаутом), який раніше побив свого співвітчизника Джеймса Уестлі, і ще одним американцем Джеремією Йегером (1 перемога нокаутом, 1 нічия, 2 поразки).

21-річний Ніко Алі Уолш блискуче продовжив свою переможну серію на профірингу. У другому раунді поєдинку, на якому була його мати (Рашида Алі — колишня чемпіонка світу з боксу за версіями IBA, WIBA та IWBF, яка виграла в кар'єрі усі 24 бої), онук легенди потужним прямим справа і хуком зліва відправив опонента на настил рингу.

Рефері дозволив 31-річному Йегеру стати на ноги і вирішив продовжити дуель. Але незабаром Ніко Алі Уолш черговою серією ударів сколихнув суперника, і тут уже суддя змушений був припинити побиття. Яскрава перемога технічним нокаутом.

До речі, нещодавно Ніко Алі Уолш зізнався, що на заняття боксом його надихнув саме легендарний дідусь.

«Моя мати не хотіла, щоб я був боксером. Усі жінки у моїй сім'ї не хотіли бачити, щоб мені завдавали біль. Але головним моїм мотиватором у сім'ї був мій дідусь. Мені потрібне було лише його благословення. І я сказав: «Окей, це те, чим я займатимуся», — розповів боксер.

Ніко Алі Уолш із легендарним дідусем

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що онук легендарного Мухаммеда Алі жорстко побив суперника у дебютному бою на професіональному ринзі.

Фото Twitter Top Rank Boxing, Instagram

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