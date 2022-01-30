Одноклубник Роналду жорстоко побив свою дівчину: модель виклала криваве відео

Форвард «Манчестер Юнайтед» та збірної Англії Мейсон Грінвуд потрапив у гучний скандал. Дівчина 20-річного футболіста, модель Харрієт Робсон, звинуватила його в побоях, а також опублікувала у Instagram фото та відео з гематомами на тілі та закривавленим обличчям.

«Для всіх, хто хоче знати, що Грінвуд насправді робить зі мною», — підписала Робсон одну зі сторіс.

Також дівчина виклала аудіозапис, на якому гравець насильно схиляє його до сексу. Але потім з офіційного Instagram Робсон зникли всі сторіси з доказами побиття, крім того, на сторінці моделі залишилося лише кілька фото.

Харрієт і Мейсон

На скандал уже відреагував «Манчестер Юнайтед». «Ми знаємо про зображення та звинувачення, що розповсюджуються в соцмережах. Ми не даватимемо коментарів доти, доки не будуть встановлені факти. „МЮ“ не виправдовує будь-яке насильство», — йдеться у заяві футбольного клубу.

За інформацією британських ЗМІ, поліція розпочала розслідування.

Зазначимо, що Мейсон Грінвуд у 2019-му у 17 років та 353 дні став у грі з «Астаною» наймолодшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» у єврокубках. З того часу одноклубник Кріштіану Роналду провів за «червоних дияволів» 129 матчів і забив 22 голи. Влітку минулого року талановитий футболіст мав у складі збірної Англії їхати на Євро-2020, але пропустив чемпіонат Європи через травму.

Нагадаємо, що у вересні 2020 року збірна Англії з ганьбою відправила Грінвуда додому після того, як він та Філ Фоден порушили ковід-протокол, запросивши двох дівчат до готелю в Ісландії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з футболу Жером Боатенг визнаний винним у домашньому насильстві.

Фото ФК «Манчестер Юнайтед», Instagram

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