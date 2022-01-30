«Залізний» Надаль вирвав у скандального росіянина божевільний фінал Australian Open: відеоогляд 5-годинного матчу

У неділю, 30 січня, у Мельбурні фінішував перший у сезоні турнір серії «Великого шолома» Australian Open, у жіночій сітці якого вперше за 44 роки перемогла тенісистка з Австралії — Ешлі Барті.

За відсутності першої ракетки світу Новака Джоковича у чоловічому фіналі на корті зійшлися легендарний іспанець 35-річний Рафаель Надаль (5-й у рейтингу АТР) та 25-річний росіянин Даніїл Медведєв (2-й), у протистоянні яких рахунок був 3:1 на користь Рафи (зокрема, 2019-го іспанський тенісист обіграв опонента у вирішальному матчі US Open).

Взяв досвід верх над молодістю і цього разу. У божевільному п'ятисетовому матчі, що тривав цілих 5 годин і 28 хвилин, іспанець програв перші дві партії, але зумів перевернути все з ніг на голову і зрештою вирвав перемогу — 2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4, 7:5.

Надаль не лише повторив свій успіх у Мельбурні 2009 року і заробив 2,07 млн доларів «брудними», але й з 21 титулом на турнірах «Великого шолома» побив світовий рекорд швейцарця Роджера Федерера та серба Новака Джоковича, які мають по 20 трофеїв.

@AustralianOpen #AusOpen #AO2022 pic.twitter.com/gyTFieZWEr

Що ж до скандального Даніїла Медведєва (у півфіналі з греком Циципасом росіянин накричав на суддю і пізніше був оштрафований на 12 тисяч доларів), то він другий рік поспіль програв у фіналі Australian Open. Минулого сезону його кривдником став Джокович.

До речі, під час нинішнього фіналу, коли вболівальники шуміли перед подачами росіянина, а суддя заспокоював трибуни, Медведєв кричав на весь корт: «Вони ідіоти. Мозку немає. Пустий мозок. Життя, напевно, дуже погане». Не допомогло…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна дійшла на Відкритому чемпіонаті Австралії до третього раунду.

Фото Twitter WTA

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