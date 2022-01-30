Олександр Усик оголосив про свій дебют у професіональному футболі (відео)

Непереможний чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який зізнався, скільки заробив за бій із Джошуа, дебютує у професіональному футболі. Про це олімпійський чемпіон, який свого часу пройшов футбольну школу сімферопольської «Таврії», оголосив у відеоролику, що з'явився на офіційному сайті ФК «Металіст».

Знаменитий боксер заявив, що зіграє за команду першої ліги житомирське «Полісся», яке тренує легенда «Динамо» та збірної України Юрій Калитвинцев проти клубу УПЛ «Верес» (Рівне) на виставковому турнірі в Туреччині. До речі, у змаганнях Winter Cup, окрім житомирян та рівнян, також візьмуть участь харківський «Металіст» та одеський «Чорноморець».

«Любі друзі! Всім здрастуйте! Мене звуть Олександр Усик, і я дебютую за команду «Полісся» (Житомир) з першої ліги. 3 лютого я дебютую за цю команду у Туреччині. Winter Cup — дивіться на телеканалі «Футбол 1 / 2 / 3» о 19:00. Поїхали! Всім бокс, а потім футбол! - заявив легендарний спортсмен.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик перед боєм у Лондоні отримав подарунок від Ярмоленка.

Фото FootballHub

291

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter