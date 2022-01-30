«Ще за вісім годин до смерті я грав з ним у карти»: Ігор Суркіс розповів, як пережив втрату батька

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс, який жорстко пройшовся по роботі Андрія Шевченка в «Дженоа», розповів, як пережив смерть свого батька-довгожителя, якого не стало рік тому.

«У мене батько прожив до 101 року. За 8 годин до його смерті я з ним ще грав у карти, — розповів Ігор Суркіс в інтерв'ю YouTube-каналу «Бомбардир». — Вранці я мав виїхати на збір до Туреччини, це було 4 лютого. На жаль, його не стало.

Розумію, що він прожив гарне, надважче життя — пройшов усю війну. Для нас це трагедія у сім'ї досі. Він прожив довге життя, я в нього багато чому навчився. Стійкості та найголовніше — не зраджувати своїх друзів. Зрада — найстрашніше, що може бути у житті. Ми там відповімо за все це.

У мене рік жалоби. Я навіть свій день народження не святкував. І в моїй сім'ї ніхто не гуляв цього року.

Батько давав дуже мудрі поради під час футболу. До речі, останній матч був, коли ми з «Колосом» зіграли — 2:2. Батько впав, засмучений був, до речі, через суддівство, і зламав кілька ребер. Ми його хотіли везти до лікарні, а він казав: «Заживе, як на собаці». І справді він не скаржився, не стогнав ніколи.

Єдине він просив: «Синку, настане момент, коли мені треба буде піти. Я тебе прошу: лише зробіть так, щоб я не мучився. Не треба мене тягнути до лікарів, професорів». Він завжди казав: «Дата народження та дата смерті написані. Тому ставтеся до цього спокійно».

Григорій та Ігор Суркіси з батьком

Бос «Динамо» також згадав, як батько просив не плакати на його похороні та як сварився з Рінатом Ахметовим.

«Він часто останнім часом повторював таку фразу: «Знаєте, на моєму похороні сильно не плачте. Але й особливо не радійте», — продовжив Ігор Михайлович. — Скажу вам відверто, я був вражений кількістю людей, які прийшли провести його. І Ахметов приїхав, і Коломойський з Боголюбовим. Приїхали люди, які були у різних місцях. Одні в Дніпрі, Ахметов тільки брата поховав. Люди приїхали не тому, що нам треба було віддати якусь данину поваги, а тому, що знали мого батька.

Скільки мій батько лаявся з Ахметовим! Нещодавно мені Рінат розповідав: «Батя проходить повз, а я сиджу осторонь і думаю, що він мене не бачить. Він проходить: «Рінате, пенальті не було».

Царство йому небесне. Батько молиться про те, що його сини мали успіхи".

Нагадаємо, що мати братів Суркісів Римма Яківна померла у 2014 році у віці 87 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що донька Ігоря Суркіса була закохана в Ярмоленка та «продавала» його з «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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