У понеділок, 31 січня, київське «Динамо», яке перед закриттям у Європі трансферного вікна віддало в оренду в італійську «Сампдорію» форварда Владислава Супрягу, в іспанський «Спортинг» — нападника збірної Венесуели Еріка Раміреса, а в угорський «Фехервар» — захисника Артема Шабанова, проведе перший поєдинок на зборі в Туреччині.

У день прильоту суперником підопічних Мірчі Луческу стане 10-разовий (і чинний) чемпіон Болгарії «Лудогорець» із Разграда, кольори якого захищає український футболіст Ігор Пластун.

Зазначимо, що підопічні нового тренера команди — 50-річного словенця Анте Шимундзи, які лідирують у чемпіонаті країни (два очка переваги над ЦСКА), вже провели на турецькому зборі три спаринги, зігравши внічию з польською «Віслою» з Кракова (1:1) та австрійським «Вольфсбергером» (3:3), а також перемігши ще один клуб із Польщі — «Віслу» з Плоцька (2:1).

До речі, всі попередні спаринги українського та болгарського клубів на зборах незмінно закінчувалися з рахунком 2:1: один раз успіх супроводжував «Динамо» (у 2016 році) та двічі — «Лудогорець» (у 2015-му та 2021-му).

Пряму трансляцію матчу «Динамо» — «Лудогорець» у Белеку дивіться о 17:00 на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Повністю склад «Динамо» на зборі в Туреччині, як повідомляє офіційний сайт клубу, виглядає так:

воротарі — Бущан, Бойко, Моргун;

захисники — Бурда, Попов, Тимчик, Караваєв, Забарний, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль;

півзахисники — Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Гармаш, Вітіньо, Буяльський, Антюх, Бражко;

нападники — Бесєдін, Кулач, Шкурін, Ванат.

Денис Гармаш, Беньямін Вербич та Томаш Кендзьора перед вильотом на збір до Туреччини

Додамо, що, за неофіційною інформацією, команда Мірчі Луческу також планує зіграти в Туреччині з сербськими «Чукаричками», болгарським «Левськи», білоруським БАТЕ, грузинським «Динамо» (Тбілісі), боснійським «Широкі Брієгом» та чорногорським «Рударом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в останньому спарингу на іспанському зборі «Динамо» зіграло внічию з чемпіоном Норвегії.

Фото ФК «Динамо»

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