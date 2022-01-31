Зимові Олімпійські ігри у Пекіні: календар змагань

У п'ятницю, 4 лютого, у столиці Китаю Пекіні стартують зимові Олімпійські ігри за участю понад 4 тисяч спортсменів з 95 країн (у 15 видах спорту розіграють 109 комплектів нагород).

Збірна України, в таборі якої зафіксовані два випадки зараження коронавірусом (слідом за головним тренером чоловічої біатлонної команди Юраєм Санітрою заразився коронавірусом його асистент Ігор Ященко; обидва фахівці, щоправда, вже здали негативні тести), буде представлена на Іграх 45 спортсменами у 12 видах спорту.

Розклад змагань зимової Олімпіади-2022

4 лютого, п'ятниця

14:00 Церемонія відкриття Олімпійських ігор

5 лютого, субота (6 комплектів медалей)

09:45 Лижні перегони. Жінки, 7,5 км. + 7,5 км. Скіатлон.

10:30 Ковзанярський спорт. Жінки, 3000 м.

11:00 Біатлон. Змішана естафета, 4×6 км

13:35 Стрибки з трампліна. Жінки. Індивідуальна першість. Звичайний трамплін.

14:40 Фрістайл. Чоловіки. Могул.

15:26 Шорт-трек. Змішана командна естафета.

6 лютого, неділя (7 комплектів медалей)

04:24 Сноуборд. Жінки. Сноуборд-слоупстайл.

05:00 Гірські лижі. Чоловіки. Швидкісний спуск.

09:00 Лижні перегони. Чоловіки, 15 км. + 15 км. Скіатлон.

10:30 Ковзанярський спорт. Чоловіки, 5000 м.

14:00 Стрибки з трампліна. Чоловіки. Індивідуальна першість. Звичайний трамплін.

14:40 Фрістайл. Жінки. Могул.

15:15 Санний спорт. Чоловіки-одиночники.

7 лютого, понеділок (8 комплектів медалей)

05:35 Фігурне катання. Командні змагання. Жіноче одиночне катання. Довільна програма.

06:54 Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-слоупстайл.

07:45 Гірські лижі. Жінки. Гігантський слалом.

10:30 Ковзанярський спорт. Жінки, 1500 м.

11:00 Біатлон. Жінки. Індивідуальні перегони, 15 км.

14:46 Шорт-трек. Жінки, 500 м.

14:51 Стрибки з трампліна. Змішані команди.

14:58 Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м.

8 лютого, вівторок (10 комплектів медалей)

04:45 Фрістайл. Жінки. Вільні дисципліни — біг-ейр.

05:00 Гірські лижі. Чоловіки. Супергігант.

08:05 Керлінг. Змішана пара. Матч за бронзову медаль.

09:50 Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. Малий фінал, великий фінал.

09:57 Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. Малий фінал, великий фінал.

10:30 Біатлон. Чоловіки. Індивідуальні перегони, 20 км.

12:30 Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1500 м.

12:30 Лижні перегони. Жінки. Спринт. Вільний стиль.

12:55 Лижні перегони. Чоловіки. Спринт. Вільний стиль.

14:05 Керлінг. Змішана пара. Матч за золоту медаль.

15:35 Санний спорт. Жінки-одиночки.

9 лютого, середа (6 комплектів медалей)

05:45 Фрістайл. Чоловіки. Вільні дисципліни — біг-ейр.

07:45 Гірські лижі. Жінки. Слалом.

09:50. Жінки. Сноуборд-крос. Малий фінал, великий фінал.

13:00 Лижне двоборство. Індивідуальна першість. Простий трамплін / 10 км.

15:20 Шорт-трек. Чоловіки, 1500 м.

15:35 Санний спорт. Двійки.

10 лютого, четвер (8 комплектів медалей)

03:30 Фігурне катання. Чоловіче одиночне катання. Довільна програма.

04:24 Сноуборд. Жінки. Сноуборд-хафпайп.

08:15 Гірські лижі. Чоловіки. Гірськолижна комбінація. Слалом.

09:00 Лижні перегони. Жінки. Класичний стиль, 10 км.

09:20 Чоловіки. Сноуборд-крос. Малий фінал, великий фінал.

13:00 Фрістайл. Акробатика, змішані команди.

14:00 Ковзанярський спорт. Жінки, 5000 м.

15:30 Санний спорт. Командна естафета.

11 лютого, п'ятниця (7 комплектів медалей)

04:24 Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-хафпайп.

05:00 Гірські лижі. Жінки. Супергігант.

09:00 Лижні перегони. Чоловіки. Класичний стиль, 15 км.

10:00 Ковзанярський спорт. Чоловіки, 10 000 метрів.

11:00 Біатлон. Жінки. Спринт, 7,5 км.

14:20 Скелетон. Чоловіки.

14:43 Шорт-трек. Жінки, 1000 м.

12 лютого, субота (6 комплектів медалей)

04:00 Сноуборд. Сноуборд крос, змішані команди. Малий фінал, великий фінал.

09:30 Лижні перегони. Жінки. Естафета, 4×5 км.

10:53 Ковзанярський спорт. Чоловіки, 500 м.

11:00 Біатлон. Чоловіки. Спринт, 10 км.

14:00 Стрибки з трампліна. Чоловіки. Індивідуальна першість, великий трамплін.

14:20 Скелетон. Жінки.

13 лютого, неділя (7 комплектів медалей)

04:15 Гірські лижі. Чоловіки. Гігантський слалом.

09:00 Лижні перегони. Чоловіки. Естафета, 4×10 км.

11:00 Біатлон. Жінки. Перегони переслідування, 10 км.

12:45 Біатлон. Чоловіки. Перегони переслідування, 12,5 км.

13:44 Шорт-трек. Жінки. Естафета, 3000 м.

14:14 Шорт-трек. Чоловіки, 500 м.

15:56 Ковзанярський спорт. Жінки, 500 м.

14 лютого, понеділок (5 комплектів медалей)

03:15 Фігурне катання. Танці на льоду. Довільний танець.

03:30 Фрістайл. Жінки. Вільні дисципліни — слоупстайл.

03:30 Бобслей. Жінки. Монобоб.

13:00 Фрістайл. Жінки. Акробатика.

13:00 Стрибки з трампліна. Чоловічі команди.

15 лютого, вівторок (9 комплектів медалей)

03:30 Сноуборд. Жінки. Сноуборд-біг-ейр.

03:30 Фрістайл. Чоловіки. Вільні дисципліни — слоупстайл.

05:00 Гірські лижі. Жінки. Швидкісний спуск.

07:00 Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-біг-ейр.

08:30 Ковзанярський спорт. Жінки. Командні перегони переслідування.

10:00 Лижне двоборство. Індивідуальна першість. Великий трамплін / 10 км.

11:00 Біатлон. Чоловіки. Естафета, 4×7,5 км.

13:52 Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командні перегони переслідування.

14:15 Бобслей. Екіпажі-двійки.

16 лютого, середа (7 комплектів медалей)

09:15 Гірські лижі. Чоловіки. Слалом.

09:45 Біатлон. Жінки. Естафета, 4×6 км.

11:00 Лижні перегони. Жінки. Командний спринт. Класичний стиль.

11:50 Лижні перегони. Чоловіки. Командний спринт. Класичний стиль.

13:00 Фрістайл. Чоловіки. Акробатика

13:30 Хокей на льоду. Жінки. Матч за бронзову медаль.

14:44 Шорт-трек. Чоловіки. Естафета, 5000 м.

15:18 Шорт-трек. Жінки, 1500 м.

17 лютого, четвер (6 комплектів медалей)

04:30 Гірські лижі. Жінки. Гірськолижна комбінація. Слалом.

06:10 Хокей на льоду. Жінки. Фінал.

08:00 Фрістайл. Жінки. Скі-крос. Малий фінал, великий фінал.

10:00 Лижне двоборство. Командна першість. Естафета — великий трамплін / 4×5 км.

10:30 Ковзанярський спорт. Жінки, 1000 м.

12:00 Фігурне катання. Жіноче одиночне катання. Довільна програма.

18 лютого, п'ятниця (4 комплекти медалей)

03:30 Фрістайл. Жінки. Вільні дисципліни — хафпайп.

05:45 Фрістайл. Чоловіки. Скі-крос. Малий фінал, великий фінал.

08:05. Керлінг. Чоловіки. Матч за бронзову медаль.

10:30 Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1000 м.

11:00 Біатлон. Чоловіки. Мас-старт, 15 км.

19 лютого, субота (9 комплектів медалей)

03:30 Фрістайл. Чоловіки. Вільні дисципліни — хафпайп.

05:00 Гірські лижі. Паралельний слалом. Змішана дисципліна. Великий фінал.

08:00 Лижні перегони. Чоловіки, 50 км. Мас-старт. Вільний стиль.

08:05 Керлінг. Чоловіки. Фінал.

10:30 Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт.

11:00 Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт.

11:00 Біатлон. Жінки. Мас-старт, 12,5 км.

13:00 Фігурне катання. Парне катання. Довільна програма.

14:05 Керлінг. Жінки. Матч за бронзову медаль.

15:10 Хокей на льоду. Чоловіки. Матч за бронзову медаль.

15:30 Бобслей. Жінки. Екіпажі-двійки.

20 лютого, неділя (4 комплекти медалей)

03:05 Керлінг. Жінки. Фінал.

03:30 Бобслей. Чоловіки, екіпажі-четвірки.

06:10. Хокей на льоду. Чоловіки. Фінал.

08:30 Лижні перегони. Жінки, 30 км. Мас-старт. Вільний стиль.

14:00 Церемонія закриття Олімпійських ігор

Нагадаємо, що за «золото» Олімпіади в Пекіні українським спортсменам обіцяно державою 125 тисяч доларів, за «срібло» — 80 тисяч і за «бронзу» — 55 тисяч. Ось тільки за прогнозами букмекерів, наша команда може залишитися на змаганнях у столиці Китаю без нагород.

До речі, ось у таких умовах живуть, харчуються та тренуються у Пекіні учасники Ігор.

Раніше «ФАКТЬІ» повідомляли, що Україна на літніх Олімпійських іграх у Токіо виборола 19 медалей.

Фото Twitter Beijing 2022

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