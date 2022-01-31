Зимові Олімпійські ігри у Пекіні: календар змагань
У п'ятницю, 4 лютого, у столиці Китаю Пекіні стартують зимові Олімпійські ігри за участю понад 4 тисяч спортсменів з 95 країн (у 15 видах спорту розіграють 109 комплектів нагород).
Збірна України, в таборі якої зафіксовані два випадки зараження коронавірусом (слідом за головним тренером чоловічої біатлонної команди Юраєм Санітрою заразився коронавірусом його асистент Ігор Ященко; обидва фахівці, щоправда, вже здали негативні тести), буде представлена на Іграх 45 спортсменами у 12 видах спорту.
Розклад змагань зимової Олімпіади-2022
4 лютого, п'ятниця
14:00 Церемонія відкриття Олімпійських ігор
5 лютого, субота (6 комплектів медалей)
09:45 Лижні перегони. Жінки, 7,5 км. + 7,5 км. Скіатлон.
10:30 Ковзанярський спорт. Жінки, 3000 м.
11:00 Біатлон. Змішана естафета, 4×6 км
13:35 Стрибки з трампліна. Жінки. Індивідуальна першість. Звичайний трамплін.
14:40 Фрістайл. Чоловіки. Могул.
15:26 Шорт-трек. Змішана командна естафета.
6 лютого, неділя (7 комплектів медалей)
04:24 Сноуборд. Жінки. Сноуборд-слоупстайл.
05:00 Гірські лижі. Чоловіки. Швидкісний спуск.
09:00 Лижні перегони. Чоловіки, 15 км. + 15 км. Скіатлон.
10:30 Ковзанярський спорт. Чоловіки, 5000 м.
14:00 Стрибки з трампліна. Чоловіки. Індивідуальна першість. Звичайний трамплін.
14:40 Фрістайл. Жінки. Могул.
15:15 Санний спорт. Чоловіки-одиночники.
7 лютого, понеділок (8 комплектів медалей)
05:35 Фігурне катання. Командні змагання. Жіноче одиночне катання. Довільна програма.
06:54 Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-слоупстайл.
07:45 Гірські лижі. Жінки. Гігантський слалом.
10:30 Ковзанярський спорт. Жінки, 1500 м.
11:00 Біатлон. Жінки. Індивідуальні перегони, 15 км.
14:46 Шорт-трек. Жінки, 500 м.
14:51 Стрибки з трампліна. Змішані команди.
14:58 Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м.
8 лютого, вівторок (10 комплектів медалей)
04:45 Фрістайл. Жінки. Вільні дисципліни — біг-ейр.
05:00 Гірські лижі. Чоловіки. Супергігант.
08:05 Керлінг. Змішана пара. Матч за бронзову медаль.
09:50 Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. Малий фінал, великий фінал.
09:57 Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. Малий фінал, великий фінал.
10:30 Біатлон. Чоловіки. Індивідуальні перегони, 20 км.
12:30 Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1500 м.
12:30 Лижні перегони. Жінки. Спринт. Вільний стиль.
12:55 Лижні перегони. Чоловіки. Спринт. Вільний стиль.
14:05 Керлінг. Змішана пара. Матч за золоту медаль.
15:35 Санний спорт. Жінки-одиночки.
9 лютого, середа (6 комплектів медалей)
05:45 Фрістайл. Чоловіки. Вільні дисципліни — біг-ейр.
07:45 Гірські лижі. Жінки. Слалом.
09:50. Жінки. Сноуборд-крос. Малий фінал, великий фінал.
13:00 Лижне двоборство. Індивідуальна першість. Простий трамплін / 10 км.
15:20 Шорт-трек. Чоловіки, 1500 м.
15:35 Санний спорт. Двійки.
10 лютого, четвер (8 комплектів медалей)
03:30 Фігурне катання. Чоловіче одиночне катання. Довільна програма.
04:24 Сноуборд. Жінки. Сноуборд-хафпайп.
08:15 Гірські лижі. Чоловіки. Гірськолижна комбінація. Слалом.
09:00 Лижні перегони. Жінки. Класичний стиль, 10 км.
09:20 Чоловіки. Сноуборд-крос. Малий фінал, великий фінал.
13:00 Фрістайл. Акробатика, змішані команди.
14:00 Ковзанярський спорт. Жінки, 5000 м.
15:30 Санний спорт. Командна естафета.
11 лютого, п'ятниця (7 комплектів медалей)
04:24 Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-хафпайп.
05:00 Гірські лижі. Жінки. Супергігант.
09:00 Лижні перегони. Чоловіки. Класичний стиль, 15 км.
10:00 Ковзанярський спорт. Чоловіки, 10 000 метрів.
11:00 Біатлон. Жінки. Спринт, 7,5 км.
14:20 Скелетон. Чоловіки.
14:43 Шорт-трек. Жінки, 1000 м.
12 лютого, субота (6 комплектів медалей)
04:00 Сноуборд. Сноуборд крос, змішані команди. Малий фінал, великий фінал.
09:30 Лижні перегони. Жінки. Естафета, 4×5 км.
10:53 Ковзанярський спорт. Чоловіки, 500 м.
11:00 Біатлон. Чоловіки. Спринт, 10 км.
14:00 Стрибки з трампліна. Чоловіки. Індивідуальна першість, великий трамплін.
14:20 Скелетон. Жінки.
13 лютого, неділя (7 комплектів медалей)
04:15 Гірські лижі. Чоловіки. Гігантський слалом.
09:00 Лижні перегони. Чоловіки. Естафета, 4×10 км.
11:00 Біатлон. Жінки. Перегони переслідування, 10 км.
12:45 Біатлон. Чоловіки. Перегони переслідування, 12,5 км.
13:44 Шорт-трек. Жінки. Естафета, 3000 м.
14:14 Шорт-трек. Чоловіки, 500 м.
15:56 Ковзанярський спорт. Жінки, 500 м.
14 лютого, понеділок (5 комплектів медалей)
03:15 Фігурне катання. Танці на льоду. Довільний танець.
03:30 Фрістайл. Жінки. Вільні дисципліни — слоупстайл.
03:30 Бобслей. Жінки. Монобоб.
13:00 Фрістайл. Жінки. Акробатика.
13:00 Стрибки з трампліна. Чоловічі команди.
15 лютого, вівторок (9 комплектів медалей)
03:30 Сноуборд. Жінки. Сноуборд-біг-ейр.
03:30 Фрістайл. Чоловіки. Вільні дисципліни — слоупстайл.
05:00 Гірські лижі. Жінки. Швидкісний спуск.
07:00 Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-біг-ейр.
08:30 Ковзанярський спорт. Жінки. Командні перегони переслідування.
10:00 Лижне двоборство. Індивідуальна першість. Великий трамплін / 10 км.
11:00 Біатлон. Чоловіки. Естафета, 4×7,5 км.
13:52 Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командні перегони переслідування.
14:15 Бобслей. Екіпажі-двійки.
16 лютого, середа (7 комплектів медалей)
09:15 Гірські лижі. Чоловіки. Слалом.
09:45 Біатлон. Жінки. Естафета, 4×6 км.
11:00 Лижні перегони. Жінки. Командний спринт. Класичний стиль.
11:50 Лижні перегони. Чоловіки. Командний спринт. Класичний стиль.
13:00 Фрістайл. Чоловіки. Акробатика
13:30 Хокей на льоду. Жінки. Матч за бронзову медаль.
14:44 Шорт-трек. Чоловіки. Естафета, 5000 м.
15:18 Шорт-трек. Жінки, 1500 м.
17 лютого, четвер (6 комплектів медалей)
04:30 Гірські лижі. Жінки. Гірськолижна комбінація. Слалом.
06:10 Хокей на льоду. Жінки. Фінал.
08:00 Фрістайл. Жінки. Скі-крос. Малий фінал, великий фінал.
10:00 Лижне двоборство. Командна першість. Естафета — великий трамплін / 4×5 км.
10:30 Ковзанярський спорт. Жінки, 1000 м.
12:00 Фігурне катання. Жіноче одиночне катання. Довільна програма.
18 лютого, п'ятниця (4 комплекти медалей)
03:30 Фрістайл. Жінки. Вільні дисципліни — хафпайп.
05:45 Фрістайл. Чоловіки. Скі-крос. Малий фінал, великий фінал.
08:05. Керлінг. Чоловіки. Матч за бронзову медаль.
10:30 Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1000 м.
11:00 Біатлон. Чоловіки. Мас-старт, 15 км.
19 лютого, субота (9 комплектів медалей)
03:30 Фрістайл. Чоловіки. Вільні дисципліни — хафпайп.
05:00 Гірські лижі. Паралельний слалом. Змішана дисципліна. Великий фінал.
08:00 Лижні перегони. Чоловіки, 50 км. Мас-старт. Вільний стиль.
08:05 Керлінг. Чоловіки. Фінал.
10:30 Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт.
11:00 Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт.
11:00 Біатлон. Жінки. Мас-старт, 12,5 км.
13:00 Фігурне катання. Парне катання. Довільна програма.
14:05 Керлінг. Жінки. Матч за бронзову медаль.
15:10 Хокей на льоду. Чоловіки. Матч за бронзову медаль.
15:30 Бобслей. Жінки. Екіпажі-двійки.
20 лютого, неділя (4 комплекти медалей)
03:05 Керлінг. Жінки. Фінал.
03:30 Бобслей. Чоловіки, екіпажі-четвірки.
06:10. Хокей на льоду. Чоловіки. Фінал.
08:30 Лижні перегони. Жінки, 30 км. Мас-старт. Вільний стиль.
14:00 Церемонія закриття Олімпійських ігор
Нагадаємо, що за «золото» Олімпіади в Пекіні українським спортсменам обіцяно державою 125 тисяч доларів, за «срібло» — 80 тисяч і за «бронзу» — 55 тисяч. Ось тільки за прогнозами букмекерів, наша команда може залишитися на змаганнях у столиці Китаю без нагород.
До речі, ось у таких умовах живуть, харчуються та тренуються у Пекіні учасники Ігор.
#Beijing #OlympicVillage pic.twitter.com/Qq7mH3NZQB- Beijing 2022 (@Beijing2022) December 2, 2021
Раніше «ФАКТЬІ» повідомляли, що Україна на літніх Олімпійських іграх у Токіо виборола 19 медалей.
Фото Twitter Beijing 2022149
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