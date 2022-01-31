Футболіст Еріксен, який переніс на Євро-2020 зупинку серця, підписав контракт з англійським клубом

Лідер збірної Данії з футболу Крістіан Еріксен, який під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії пережив зупинку серця, підписав контракт до кінця поточного сезону з англійським «Брентфордом», що посідає в АПЛ 14-е місце, повідомляє офіційний сайт «бджіл».

29-річний півзахисник, якому після клінічної смерті імплантували дефібрилятор, змушений був розірвати угоду з міланським «Інтером», оскільки в Італії заборонено грати з кардіостимулятором.

До речі, Еріксен добре знайомий з головним тренером лондонців Томасом Франком, оскільки свого часу грав під його керівництвом за збірну Данії U17.

Нагадаємо, що за роки кар'єри Крістіан Еріксен виступав за «Оденсе», «Аякс», «Тоттенхем» та «Інтер». Він триразовий чемпіон Нідерландів, а також володар Кубка та Суперкубка країни. У складі «Тоттенхема» півзахисник грав у фіналі Ліги чемпіонів, а у футболці «Інтера» став чемпіоном Італії та пробився до фіналу Ліги Європи. В активі футболіста 109 матчів та 36 голів за збірну Данії.

Крістіан з дружиною Сабріною та сином Альфредом

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Копенгагені створили стіну на підтримку Крістіана Еріксена.

Фото ФК «Брентфорд»

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