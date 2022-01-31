Не Шевченко: поляки призначили тренером збірної колишнього воротаря та впевнені у перемозі над Росією

Збірна Польщі, яка розглядала кандидатами на посаду головного тренера Андрія Шевченка та Адама Навалку, нарешті отримала нового наставника. Ним став колишній «керманич» варшавської «Легії» 51-річний Чеслав Міхневич, який підписав контракт з Польським футбольним союзом (PZPN) до кінця 2022 року з можливістю пролонгації, повідомляє офіційний сайт PZPN.

Нагадаємо, що збірну Польщі 24 березня в Москві чекає півфінальний матч плей-офф відбору ЧС-2022 з командою Росії.

«У тренера є план на гру плей-оф із Росією, — заявив голова польського футболу Цезарій Кулеша. — Я переконаний, що цей план спрацює. Чеслава Міхневича було обрано на посаду головного тренера одноголосно. Ми хочемо поїхати на чемпіонат світу до Катару».

Зазначимо, що Чеслав Міхневич — колишній воротар, який тричі перемагав з «Амікою» у Кубку країни і двічі — в Суперкубку. На тренерській ниві він очолював на батьківщині цілу низку клубів, а також молодіжну збірну Польщі. У послужному списку фахівця два тріумфи в чемпіонаті країни (з «Заглембе» у 2007-му та з «Легією» у 2021-му), одна перемога у Кубку Польщі (з «Лехом» у 2004-му) та два виграші національного Суперкубка (з «Лехом» у 2004-му та з «Заглембе» у 2007-му).

Свого часу Міхневич, який народився, до речі, у білоруському містечку Березівка, коли його мати провідувала там рідню, був фігурантом гучної справи про договірні матчі. Його провину довести не змогли, але у Польщі його однаково називають не інакше як «Чеслав 711». Все через те, що, як запевняє прокуратура, він за короткий період 711 разів телефонував якомусь організатору «договірняків» на прізвисько Перукар. Причому ці дзвінки здійснювалися навіть у перервах зустрічей, у яких грали команди Міхневича.

До речі, у разі успішного проходження російського бар'єра Кадра (прізвисько збірної Польщі) зіграє 29 березня у фіналі плей-оф з переможцем пари Швеція — Чехія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідера збірної Польщі Роберта Левандовські визнали найкращим футболістом світу за версією ФІФА.

Фото PZPN

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