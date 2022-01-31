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Спорт

«Шахтар» переміг чемпіона Сербії з ексгравцем «Динамо» у складі: відеоогляд матчу

17:49 31 січня 2022
Шахтар&nbsp;— Црвена Звезда

У понеділок, 31 січня, лідер чемпіонату України «Шахтар», який розгромив раніше австрійський «Вольфсбергер» (4:1) і зіграв унічию з «Маріуполем» (0:0), провів останній спаринг на зборі в Туреччині.

Підопічні Роберто де Дзербі перемогли у товариському матчі чемпіона Сербії «Црвену Звезду» з колишнім захисником «Динамо» Александаром Драговичем у складі, який забив м'яч і віддав гольову передачу, — 3:2 (Мудрик, 13, Нерес, 18, 72 — Драгович, 58, Омойжуанфо, 68; на 79-й хвилині Трубін парирував пенальті).

«Шахтар»: Трубін, Додо (Вінісіус, 46), Марлон (Бондар, 42), Матвієнко (Вітао, 46), Ісмаїлі (Корнієнко, 46), Майкон (Степаненко, 46), Антоніо (Бондаренко, 46), Нерес, Мудрик (Тете, 46), Педріньо (Судаков, 46), Мораєс (Фернандо, 46).

Відеоогляд першого тайму

До речі, перед закриттям трансферного вікна у Європі «Шахтар» віддав в оренду «Ганзі», яка виступає у другій німецькій бундеслізі, чемпіона світу U20, 20-річного форварда Данила Сікана.

Крім того, за 700 тисяч євро на правах оренди (з правом викупу) до французського «Бордо» перейшов 24-річний півзахисник Данило Ігнатенко, який першу частину сезону провів у «Дніпрі-1». Чемпіон Угорщини у складі «Ференцвароша» вже розпочав тренування у футболці французького клубу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що захисник «Шахтаря» Сергій Кривцов пропустив збір у Туреччині через перелом ноги.

Фото ФК «Шахтар», ФК «Ганза»

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