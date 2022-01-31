Україна перемогла Казахстан і вперше за 17 років зіграє у півфіналі футзального Євро: відеоогляд матчу

В останній день січня збірна України з футзалу, яка програла в групі голландцям (2:3) і португальцям (0:1), а також розгромила Сербію (6:1), провела на арені Ziggo Dome в Амстердамі поєдинок ¼ фіналу чемпіонату Європи, в якому стартували 16 команд.

Казахстан — Україна — 3:5

Україна: Ципун, Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич, Савенко, Радевич, Разуванов, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба, Педяш.

Голи: Дуглас (34), Оразов (38, 40) — Шотурма (15, з пенальті), Корсун (25), Зварич (30), Разуванов (39), Лебідь (39).

Єдиний до зустрічі у столиці Нідерландів очний поєдинок суперників за останні десять років відбувся у 2018-му і не визначив переможця — 1:1. Підопічні Олександра Косенка (11-те місце в рейтингу УЄФА) і бразильця Кака (4-те) планували провести два спаринги перед виїздом на Євро-2022, але казахи не змогли прилетіти через ситуацію в країні, що загострилася.

Визначати сильнішого опонентам довелося у чвертьфіналі чемпіонату Європи. При цьому збірна Казахстану через дискваліфікацію не змогла розраховувати на двох із чотирьох своїх бразильців — Тайнана та Едсона, а до заявки команди України не потрапив Фаренюк.

Казахи активніше розпочали зустріч, і в двох епізодах лише штанга та реакція голкіпера Ципуна врятували Україну від голу. Але в одній із контратак «жовто-сині» заробили пенальті, і Шотурма вивів нашу команду вперед — 1:0. Наприкінці першого тайму на допомогу командам після «пострілів» Чернявського і Дугласа знову прийшла стійка воріт.

Зрозуміло, після перерви одна з провідних збірних світу Казахстан (півфіналіст ЧС-2021!) кинула всі сили на порятунок матчу. Але наші змогли впіймати суперника на контратаці, і Корсун майстерно збільшив перевагу України — 2:0.

Після цього натиск суперника, який активно задіював в атаках голкіпера Ігіту, став ще сильнішим. Але наші не лише гідно оборонялися, а й утретє покарали казахів. Порожні ворота ударом зі своєї половини поля вразив Зварич — 3:0.

За шість хвилин до закінчення основного часу Дуглас відіграв один м'яч, Оразов за дві хвилини — ще один. Але у надважкій ситуації Разуванов та Лебідь дальніми ударами по порожній «рамці» знову довели рахунок до великого — 5:2. Оразов на останній хвилині відзначився ще раз, але не більше. Молодці, хлопці!

Збірна України (до речі, віцечемпіон Європи 2001 та 2003 років) після п'яти (!) поспіль невдалих спроб уперше за 17 років все ж пробилася до півфіналу Євро, де 4 лютого зіграє в Амстердамі з переможцем матчу Росія — Грузія.

До речі, першим півфіналістом Євро-2022 став чинний чемпіон світу та Європи Португалія, яка перемогла Фінляндію — 3:2 (Афонсу Жезуш, 4, 15, Мігел Анжелу, 30 — Хосіо, 10, Аутіо, 27).

Ще один учасник ½ фіналу європейської першості визначиться 1 лютого у матчі Іспанія — Словаччина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Мілевський зіграє за збірну України на чемпіонаті Європи з міні-футболу.

Фото uefa.com

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