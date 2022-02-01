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Спорт

«Барселона» підписала скандального футболіста, давши йому «смішну» зарплату

9:13 1 лютого 2022
П&#39;єр-Емерік Обамеянг

Каталонська «Барселона», яка програла в Суперкубку Іспанії мадридському «Реалу», підписала контракт із 32-річним габонським нападником П'єром-Емеріком Обамеянгом.

Зірковий футболіст, який у 2018 році переходив із дортмундської «Борусії» до «Арсеналу» за рекордні для лондонців на той момент 67 мільйонів євро, в останній день трансферного вікна став гравцем «блау-гранас» на правах вільного агента.

Примітно, що «Арсенал» продовжуватиме виплачувати більшу частину зарплати форварда, яка становить 222 тисячі євро на тиждень, а ось сама «Барселона» «розщедрюватиметься» лише на 5 тисяч у євровалюті. Як повідомляє Mundo Deportivo, такий оклад у Каталонії у форварда буде до кінця нинішнього сезону, після чого його суттєво підвищать.

Напевно, такий хід керівництва каталонців пов'язаний із скандальною репутацією футболіста. Зокрема, свій останній матч за «канонірів» П'єр-Емерік провів 6 грудня, після чого через порушення дисципліни був позбавлений капітанської пов'язки та усунений від тренувань. Загалом цього сезону габонець провів за «Арсенал» 15 ігор у всіх турнірах, в яких забив 7 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що данець Еріксен, який переніс на Євро-2020 зупинку серця, підписав контракт із англійським «Брентфордом».

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