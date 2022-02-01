Тривалі переговори з приводу об'єднавчого бою між володарем чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі українцем Олександром Усиком, який незабаром дебютує у професійному футболі, та чемпіоном WBC британцем Тайсоном Ф'юрі не завершилися успіхом через надмірні фінансові запити побитого нашим співвітчизником Ентоні Джошуа.

Таку відповідь дав промоутер Циганського короля Френк Уоррен на звинувачення, що пролунали з боку команди Ей Джея, мовляв, його підопічний вважав за краще зустрітися в рингу з Ділліаном Уайтом, оскільки боїться бою з Олександром Усиком.

«Рік тому, коли ми намагалися влаштувати бій між Джошуа та Ф'юрі, Едді Хірн (промоутер Ей Джея. — Авт.) постійно всім казав, що „контракти оформлені“. Хоча ми підписали угоду не робити передчасних заяв, — поділився Френк Уоррен із сайтом TalkSport. — Цього разу переговори також затягнулися. І коли Джошуа попросив додаткові п'ять мільйонів, Тайсон сказав: „Досить. На цьому все. Цей хлопець занадто жадібний“. Ф'юрі — чемпіон, він нічим не зобов'язаний Джошуа. Ф'юрі та Усик хотіли провести бій. Але нам заважали двоє людей: Уайт судився з WBC, а Ентоні просив дедалі більше грошей».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Джошуа готовий взяти відступні в розмірі 20 млн доларів за свою відмову від негайного реваншу з Усиком, але, мабуть, британцю й цієї суми виявилося замало.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що менеджер Усика жорстко відреагував на образи Ф'юрі.

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