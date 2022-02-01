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Спорт

«Кодування — це все самонавіювання»: ексдинамівець Олександр Алієв розповів, як зумів перемогти алкоголізм

15:28 1 лютого 2022
алієв

Колишній гравець київського «Динамо» Олександр Алієв визнав, що під час виступу за столичний клуб мав проблеми з алкоголем. Щоб почати з чистого аркуша, Алієв вирішив «закодуватися», перенести процедуру «вшиття торпеди». Зараз футболіст думає, що допомогло йому зовсім не антиалкогольне «кодування». Про це Алієв розповів в інтерв'ю «Гордон» .

За словами ексдинамівця, випивати він почав на фоні стресів, після конфліктів, невдач. Алкоголь не найкращим чином впливав на спортивну форму. «Міг тренування проспати. Було й таке», — згадує колишній динамівець.

Коли Алієву стало загрожувати виключення з команди, він «закодувався» і чотири роки взагалі не пив. Після того, як минув встановлений термін, футболіст «розкодувався» і тепер зрідка, але вживає алкоголь. Щодо процедури кодування у Алієва залишився певний скепсис.

«Спочатку в це вірив. Я справді в це вірив… А потім я вже знав: це все маячня. Кодування — це все самонавіювання. Якщо сам це вирішиш зробити, то не питимеш», — переконаний колишній динамівець.

Нагадаємо, раніше ще один колишній динамівець Артем Мілевський розповідав, що одного разу разом з Алієвим намагалися підкупити поліцейських, щоб ті не розповіли про «загули» футболістів президенту клубу.

Фото aliev_sasha8/Instagram

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