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Спорт

Де дивитися Україна — Росія: розклад прямих трансляцій ½ фіналу футзального Євро-2022

19:46 1 лютого 2022
Збірна України з футзалу

У п'ятницю, 4 лютого, збірна України проведе в Амстердамі поєдинок ½ фіналу чемпіонату Європи з футзалу, який проходить у Нідерландах.

Підопічні Олександра Косенка, обігравши у драматичному протистоянні на попередній стадії Казахстан (5:3), уперше за 17 років пробилися до півфіналу європейської першості. Суперником «жовто-синіх» стане команда Росії, яка посідає другий рядок у світовому рейтингу (наша збірна — 11-а).

Нагадаємо, на груповій стадії наші співвітчизники програли в квартеті А голландцям (2:3) та чемпіонам світу португальцям (0:1), а також розгромили команду Сербії (6:1). Щодо росіян, то підопічні Сергія Скоровича виграли всі матчі з розгромним рахунком (у Словаччини — 7:1, Хорватії — 4:0 та Польщі — 5:1), а у чвертьфіналі здолали Грузію — 3:1.

У попередні роки суперники чотири рази перетиналися на великих турнірах, причому востаннє — 15 років тому. На рахунку росіян три перемоги — на ЧЄ-1995 (3:2), у матчі за «бронзу» на ЧС-1996 (3:2) та на Євро-2007 (4:1), в активі же «жовто-синіх» — один тріумф у очному протистоянні на Євро-2005.

У прямій трансляції поєдинок Україна — Росія на території нашої країни (початок — о 21:00) покаже телеканал «UA:Перший». Також ефір з Амстердаму запланований на сайті «Суспільне.Спорт».

Футзал. Чемпіонат Європи, ½ фіналу

4 лютого (п'ятниця)

Україна — Росія 21:00 «UA:Перший»

Нагадаємо, що в іншому півфіналі Португалія зіграє з переможцем поєдинку між Іспанією та Словаччиною, який завершиться 1 лютого пізно ввечері.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з футзалу відзначила вихід до півфіналу піснею «Червона рута».

Фото uefa.com

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