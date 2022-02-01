28.21 / 28.48 31.63 / 32.04
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Ходив три дні чорний»: колишній футболіст «Динамо» Алієв розповів про найбільший програш у казино

21:50 1 лютого 2022
Олександр Алієв

Колишній футболіст «Динамо» та збірної України Олександр Алієв, який мав проблеми з алкоголем під час ігрової кар'єри, свого часу був завсідником ігрових закладів столиці.

Програв спортсмен за столом космічні, як для простого українця, гроші. Зокрема, про найбільшу суму, залишену в казино за один раз, колишній динамівець розповів в інтерв'ю «Гордон».

«Дуже шкода було. Одного разу було, що за ніч програв 120 тисяч доларів. За ніч у автомати. Я три дні ходив чорний, як не знаю хто. У мене ще гроші на картці лежали. І я банкіру щоразу дзвоню: „Підніми, підніми мені ліміт“. Він мені зранку дзвонить: „Саша, усе добре у вас там? Що сталося?“ — „Та ні, все гаразд“. Ну я ж не казатиму, для чого… Але потім я довго не грав», — зізнався Алієв.

Утім, це була не єдина невдала спроба відвідати казино. «Знаю, що колишній динамівець Іван Яремчук програв у казино мільйон доларів. Думаю, загалом я більше програв. Президент „Динамо“ Ігор Суркіс знав, що я граю. Але, дякувати богу, зараз уже не ходжу. Можу чисто віддушину… Подивитися на картинки — і все», — наголосив екс-динамівець.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що норвезький «Мольде» вигнав основного гравця через крадіжку грошей.

271

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об&#39;ємні груди

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об'ємні груди

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

Співачка на відпочинку

Після Куби побувала на самоізоляції: колишня дружина DZIDZIO підхопила «Омікрон»

Таюне

«Куди та з чим може піти»: таємну дружину Винника розкритикували у мережі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.