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Олімпійська чемпіонка Білосюк заразилася коронавірусом перед Іграми в Пекіні

11:47 2 лютого 2022
Олена Білосюк Підгрушна

Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Олена Білосюк (Підгрушна) здала позитивний тест на коронавірус перед стартом Зимових ігор у Пекіні та змушена вирушити на карантин.

Неприємну новину повідомив головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

«Боялися цього з першого дня. Пішов ефект доміно. Сподівалися, що проскочимо й будемо спокійні. Але сьогодні перший спортсмен отримав позитивний тест — Олена Білосюк. Її готували майже цілий рік. Вона жертвувала сезоном, щоби готуватися до Олімпіади. Сьогодні вночі була висока температура, вранці трохи краща, але — позитивний тест. Потрібно зрозуміти, чи зможе вона повернутися в ритм до естафети (16 лютого. — Авт.). Залишилося два тижні, але питання щодо її відновлення треба адресувати лікарям.

Тест Олени — це катастрофа. Для команди це ще нічого, але вона пожертвувала цілий рік. Пропускала гонки. Вона хотіла бігти, але ми казали, щоб готувалася до Олімпіади. Зробила кілька тренувань тут, з оптимізмом ішла, ну й ось. Чекаємо, хто буде наступним. Боїмося цього. Із тренера пішло на сервісмена, потім на фізіотерапевта. У нас кілька днів масажу немає, тому що фізіотерапевт жіночої команди теж на карантині", — наводить слова спеціаліста сайт «Суспільне. Спорт».

Таким чином, у розпорядженні тренерського штабу жіночої команди залишилося чотири біатлоністки — Юлія Джима, Валя Семеренко, Ірина Петренко та Дар'я Блашко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра здав позитивний тест на коронавірус.

Фото biathlon.com.ua

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