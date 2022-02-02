І 40 метрів не завада: тренер «Баварії» вразив влучністю, поціливши з льоту в поперечину (відео)

Німецький тренер Юліан Нагельсманн, який разом із «Баварією» двічі в нинішньому груповому турнірі Ліги чемпіонів обіграв київське «Динамо» (5:0 у Мюнхені та 2:1 у Києві), цілком може позмагатися зі своїми підопічними на точність.

На тренуванні 34-річний фахівець, який очолює мюнхенський клуб з 2021-го, з льоту з відстані 40 метрів (майже з центрального кола!) поцілив точно в поперечину. Умінням свого коуча мюнхенці похвалилися на офіційній сторінці в Instagram — за добу ролик переглянули майже 1,5 млн користувачів.

Зазначимо, що під керівництвом Нагельсманна «Баварія» впевнено лідирує в бундеслізі, випереджаючи дортмундську «Борусію» на шість очок, стала володарем Суперкубку Німеччини, а також вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з австрійським «Зальцбургом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бомбардир «Борусії» Холанд трьома м'ячами збив дерев'яну мішень у «дев'ятці».

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