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Спорт

Красуня Білодід у купальнику показала свій «ідеальний зимовий відпочинок»

20:21 2 лютого 2022
Дар&#39;я Білодід

Поки представники зимових видів спорту готуються до Олімпійських ігор, які стартують 4 лютого у Пекіні, бронзовий призер Токіо-2020 та дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід насолоджується відпочинком у Карпатах.

Спортсменка, яка посварила мережу дуже відвертою фотосесією, ділиться своїми враженнями із підписниками в Instagram. Зокрема, Дар'я зізналася, що дуже скучила за лижами.

А втому наша чемпіонка знімає у спа. "Сауна, басейн, джакузі та вид на засніжені гори. Що ще потрібно для ідеального зимового відпочинку?" - написала дзюдоїстка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Білодід зворушила рідкісними дитячими фотографіями.

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