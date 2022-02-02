Викапаний мафіозі: Малиновський в Італії здивував зміною іміджу (фото)

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський, який потрапив до символічної збірної італійської серії А за підсумками 2021 року, наважився на зміну іміджу.

28-річний футболіст відростив вуса та став схожим на справжнього мафіозі. «Buongiorno (у перекладі з італійської — „Доброго ранку“. — Авт.)», — підписав Руслан під фото, розміщеному в сторіз Instagram.

Зазначимо, що українець не має ігрової практики в «Аталанті» майже місяць, востаннє вийшовши на поле в чемпіонаті Італії у матчі проти «Удинезе» (6:2), в якому забив гол та віддав гольову передачу. Така тривала відсутність нашого співвітчизника пов'язана з тим, що він заразився коронавірусом, при цьому не був вакцинований бустерною дозою — у зв'язку з цим його карантин продовжився довше за визначений термін.

Цікаво, що саме гол Малиновського у ворота «Наполі» (3:2) в «Аталанті» визнали найкращим за підсумками грудня 2021-го.

La di #Malinovskyi a Napoli è il vostro Best Goal di dicembre!



Malina's in Naples is your Best Goal from December!



Presented by https://t.co/1mQ8uWLPtM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/aKRCnBDmdN - Atalanta BC (@Atalanta_BC) January 31, 2022

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одноклубник Малиновського по «Аталанті» грубо обізвав українця, але швидко виправився.

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