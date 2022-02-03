«Поб'ю його й без тренера»: Джошуа зробив сміливу заяву перед реваншем з Усиком

Британський боксер-суперважковаговик Ентоні Джошуа, який сенсаційно програв українцю Олександру Усику чемпіонські пояси за версіями WBA, IBF, WBO та IBO, має намір повернути собі титули в бою-реванші.

Більше того, Ей Джей практично не сумнівається у своїй перемозі над кримчанином. «У нас немає іншого шляху, тільки реванш з Усиком. Джошуа хоче цього бою, тому він зробив зміни у своєму тренерському штабі. Коли минулого понеділка ми розмовляли з приводу відступних, він сказав мені: „Я поб'ю Усика“. Потім я його запитав: „Ти ще не почав працювати зі своїм новим тренером…“. На що він відповів, що поб'є Усика й без тренера. Так що у Ентоні бойовий настрій, йому належить провести важкий поєдинок», — розповів промоутер британця Едді Хірн в інтерв'ю подкасту MMAFightingonSBN.

Утім, незважаючи на взаємне бажання боксерів, поєдинок не відбудеться в термін, обумовлений раніше. Після того, як зірвалися переговори про об'єднавчий бій між Усиком та Ф'юрі, представники українця та Ей Джея розглядають червень як найбільш імовірну дату для повторної зустрічі своїх підопічних у рингу. Про це розповів промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум у коментарі FightHype. При цьому сам Циганський король проведе бій проти Ділліана Уайта 23 квітня на стадіоні «Міленіум» у Кардіффі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що менеджер Усика жорстко відреагував на образи Ф'юрі.

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