Збірна України назвала прапороносців на церемонії відкриття Олімпіади в Пекіні

Зимові Олімпійські ігри, що відбудуться у столиці Китаю Пекіні з 4 по 20 лютого, вже стартували в окремих видах спорту. А тим часом стало відомо, хто понесе прапор України на церемонії відкриття, яка пройде 4 лютого на Національному стадіоні, відомому під назвою «Пташине гніздо», за обмеженого допуску глядачів.

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Як повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України, жовто-синій прапор буде довірено олімпійському чемпіону Пхенчхана-2018 з фрістайлу Олександру Абраменку та срібному призеру юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександрі Назаровій.

«Насамперед, це велика честь для мене нести прапор своєї країни, за яку виступаєш, яку прославляєш на кожних стартах. Я про це давно мріяв та радий, що мені довірили відповідальну місію. Відчуваю гордість та хвилювання одночасно», — наводить слова Олександра Абраменка сайт НОК України.

«Ще на зимових Іграх у Пхенчхані-2018 я дуже прагнула стати прапороносцем, але розуміла, що для мене це дебютне змагання такого рівня. І тому зараз я дуже щаслива розділити такий урочистий момент зі своїм колегою по команді та всією Україною», — також зазначила Олександра Назарова.

Додамо, що на зимовій Олімпіаді вперше від кожної країни буде по два прапороносці різної статі. Це пов'язано з активною позицією МОК щодо відстоювання принципів ґендерної рівності.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Олена Білосюк заразилася коронавірусом перед Іграми в Пекіні.

Фото НОК України

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