У п'ятницю, 4 лютого (початок — о 18:00), збірна України з футзалу зіграє у півфіналі чемпіонату Європи, який проходить у Нідерландах.

Суперник у «жовто-синіх» принциповий — Росія, яка посідає другий рядок у світовому рейтингу національних команд (наша збірна — 11-та). Незважаючи на те, що поєдинки турніру проходять за порожніх трибун, уболівальники нашої команди матимуть можливість організовано підтримати підопічних Олександра Косенка.

Як повідомляє сторінка Асоціації футзалу України у Facebook, спільно з телеканалом «UA:Суспільне» та Міністерством молоді та спорту організовується фан-зона для перегляду гри на найбільших екранах Європи, розташованих по периметру столичного ТРЦ Gulliver.

Зазначимо, що це не перший випадок організації трансляцій для масового перегляду у столиці України. Зокрема, під час виступу футбольної збірної України на Євро-2020 можна було подивитися на величезних екранах три матчі за участю «жовто-синіх» — проти Австрії у групі, а також зі Швецією та Англією у плей-оф.

На екранах ТРЦ Gulliver уже показували матчі Євро-2020

Додамо, що букмекери не вірять в успіх нашої команди у протистоянні з однією з найсильніших збірних світу. Так, контора «Паріматч» пропонує поставити на перемогу України з коефіцієнтом 4,47 (вихід до фіналу — 3,26), успіх Росії оцінюється у 1,49 (вихід до фіналу — 1,26), а нічия в основний час — 7,26.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України відзначила вихід до півфіналу футзального Євро-2022 піснею «Червона рута».

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