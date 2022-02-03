Біатлон на Олімпіаді-2022: де дивитися онлайн гонки за участю українських спортсменів

З 4 по 20 лютого у Пекіні відбудуться XXIV за ліком зимові Олімпійські ігри. Одне з найбільших представництв збірна України має у біатлоні, де наша країна буде представлена 11 спортсменами.

Читайте також: Зимові Олімпійські ігри в Пекіні: календар змагань

Чоловіча збірна поки що готується без втрат — чемпіон світу Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал у повній бойовій готовності в очікуванні стартів на олімпійській трасі. А ось у жіночої команди коронавірусом заразилася олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Олена Білосюк (Підгрушна), і тренерський штаб «жовто-синіх» змушений був в екстреному порядку викликати до Пекіна до Юлії Джими, Валі Семеренко, Дар'ї Блашко та Ірини Петренко, які вже перебувають в олімпійському селищі, запасну Анастасію Меркушину. Щоправда, поки що не вирішено, чи вийде Анастасія на старт у будь-якій гонці, або ж її присутність у столиці Китаю буде виключно в якості підстраховки.

Зазначимо, що в історії зимових Ігор українські біатлоністи здобули п'ять медалей. Причому олімпійські нагороди привозили на батьківщину виключно наші дівчата: у Ліллехаммері-1994 бронзовим призером у спринті стала Валентина Цербе, у Нагано-1998 «срібло» в індивідуальній гонці завоювала Олена Петрова, у Турині-2006 до «бронзи» доїхала у спринті Лілія Єфремова, а в Сочі-2014 Віта Семеренко стала бронзовим призером у спринті, після чого у команді з Оленою Білосюк (Підгрушною), своєю сестрою Валею та Юлією Джимою завоювала «золото» в естафеті.

У прямому ефірі гонки зі столиці Китаю за участю українських біатлоністів будуть показані на території України на каналі «UA:Перший», а також на сайті «Суспільне.Спорт». Також за трансляціями біатлонних баталій можна буде спостерігати на каналах «Євроспорт» (Росія) та «Білорусь 5».

Біатлон на зимових Олімпійських іграх-2022 (Пекін, Китай)

5 лютого (субота)

Змішана естафета, 4×6 км 11:00 «UA:Перший», «Суспільне.Спорт», «Євроспорт» (Росія), «Білорусь 5»

7 лютого (понеділок)

Індивідуальна гонка, 15 км (жінки) 11:00 «UA:Перший», «Суспільне.Спорт», «Євроспорт» (Росія), «Білорусь 5»

8 лютого (вівторок)

Індивідуальна гонка, 20 км (чоловіки) 10:30 «UA:Перший», «Суспільне.Спорт», «Євроспорт» (Росія), «Білорусь 5»

11 лютого (п'ятниця)

Спринт, 7,5 км (жінки) 11:00 «UA:Перший», «Суспільне.Спорт», «Євроспорт» (Росія), «Білорусь 5»

12 лютого (субота)

Спринт, 10 км (чоловіки) 11:00 «UA:Перший», «Суспільне.Спорт», «Євроспорт» (Росія), «Білорусь 5»

13 лютого (неділя)

Гонка переслідування, 10 км (жінки) 11:00 «UA:Перший», «Суспільне.Спорт», «Євроспорт» (Росія), «Білорусь 5»

Гонка переслідування, 12,5 км (чоловіки) 12:45 «UA:Перший», «Суспільне.Спорт», «Євроспорт» (Росія), «Білорусь 5»

15 лютого (вівторок)

Естафета, 4×7,5 км (чоловіки) 11:00 «UA:Перший», «Суспільне.Спорт», «Євроспорт» (Росія), «Білорусь 5»

16 лютого (середа)

Естафета, 4×6 км (жінки) 09:45 «UA:Перший», «Суспільне.Спорт», «Євроспорт» (Росія), «Білорусь 5»

18 лютого (п'ятниця)

Мас-старт, 15 км (чоловіки) 11:00 «UA:Перший», «Суспільне.Спорт», «Євроспорт» (Росія), «Білорусь 5»

19 лютого (субота)

Мас-старт, 12,5 км (жінки) 11:00 «UA:Перший», «Суспільне.Спорт», «Євроспорт» (Росія), «Білорусь 5»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямій трансляції церемонію відкриття Олімпіади в Пекіні.

76

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter