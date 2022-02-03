Попри закони фізики: футболіст забив гол спиною з нульового кута (відео)

Неймовірний гол побачили глядачі матчу відбірного турніру на ЧС-2022 у північноамериканській зоні між збірними Сальвадора та Канади, що відбувся в Сан-Сальвадорі.

На 66-й хвилині гості відкрили рахунок у матчі, причому вдалося це їм завдяки курйозу. Після навісу з правого флангу Атіба Хатчінсон пробив у падінні головою у стійку. Але на цьому момент не закінчився — м'яч відлетів у ногу захисника Сальвадора, потім влучив у спину Хатчінсона, і за неймовірною траєкторією, фактично з нульового кута, перетнув лінію воріт. Просто містика якась!

Зазначимо, що до фінального свистка Канада подвоїла свою перевагу та здобула перемогу (2:0), яка стала для «кленових листків» шостою поспіль у відбірному циклі. Канадці йдуть на першому місці в таблиці, набравши 25 очок після 11 матчів, та близькі до того, щоб удруге в історії зіграти на світовій першості. Перший раз був у 1986 році — щоправда, тоді північноамериканці стали найгіршою командою на турнірі, зазнавши трьох поразок та не забивши жодного м'яча.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в чемпіонаті Туреччини забитий шедевральний гол ударом через усе поле.

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