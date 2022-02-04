«Реал» з Луніним у запасі та розбитим автобусом сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії: відеоогляд матчу

Лідер чемпіонату Іспанії з футболу «Реал», який втратив через травму лідера атак Каріма Бензема, сенсаційно припинив боротьбу за Кубок країни.

У поєдинку ¼ фіналу підопічні Карло Анчелотті з голкіпером збірної України Андрієм Луніним на лаві запасних поступилися у Більбао дев'ятій команді Ла Ліги місцевому «Атлетику», пропустивши вирішальний гол наприкінці основного часу — 0:1 (Беренгер, 89).

Баски не лише помстилися Королівському клубу за недавнє фіаско в півфіналі Суперкубка Іспанії, але й стали другим клубом у XXI столітті, який в одному кубковому розіграші прибрав зі свого шляху і «Барселону» (в 1/8 фіналу — 3:2 у додатковий час), і «Реал». До цього подібне двічі вдавалося «Сарагосі» — у сезонах-2003/2004 та 2005/2006.

Зазначимо, що мадридський «Реал» вже вісім років не може зіграти у вирішальному поєдинку Кубка Іспанії, відколи у 2014-му обіграв у фіналі «Барселону» (2:1).

До речі, ще перед грою, коли футболісти «Реала» під'їжджали до стадіону «Сан Мамес», фанати «Атлетика» закидали автобус гранда різними предметами, розбивши у підсумку одне із вікон. Ще добре, що Лунін та компанія, хоч і пережили стрес, але не постраждали.

Додамо, що ще три півфіналісти поточного розіграшу Кубка Іспанії визначилися у поєдинках «Райо Вальєкано» — «Мальорка» (1:0), «Валенсія» — «Кадіс» (2:1) та «Реал Сосьєдад» — «Бетіс» (0:4). Жеребкування півфінальних пар відбудеться 4 лютого, а самі матчі (вдома та в гостях) — 9 лютого та 2 березня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Лунін у матчі з двома вилученнями допоміг «Реалу» пробитися до чвертьфіналу Кубка Іспанії.

Фото Twitter ФК «Реал»

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