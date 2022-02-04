У п'ятницю, 4 лютого, київське «Динамо», яке перемогло болгарський «Лудогорець» (4:1) та сербський клуб «Чукарічки» (3:2), проведе черговий спаринг на зборі в Туреччині.

Суперником команди Мірчі Луческу стане 26-разовий чемпіон Болгарії «Левськи», який посідає у чемпіонаті країни після першої частини сезону шосте місце. До речі, суперник киян — єдиний клуб, який ніколи не вилітав із елітного болгарського дивізіону, і перша болгарська команда, яка грала у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Підопічні екснаставника збірних Болгарії та Казахстану 54-річного Станіміра Стойлова вже провели в Туреччині чотири товариські матчі: з польським «Гурником» — 1:1, з чеським «Богеміансом» — 1:1, зі словенським «Марібором» — 2:2 та з турецьким «Генчлербірліги» — 0:1.

Пряму відеотрансляцію поєдинку «Динамо» — «Левськи» на стадіоні Mardan Stadium у Белеку дивіться о 16:00 на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що другий збір «біло-синіх» у Туреччині триватиме до 10 лютого, у команди заплановано ще чотири спаринги.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард «Динамо» Владислав Супряга перейшов до італійської «Сампдорії».

Фото ФК «Динамо»

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