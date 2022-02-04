Російський коментатор Губернієв влаштував скандал на Олімпійських іграх (відео)

Скандально відомий російський коментатор Дмитро Губернієв, котрого внесли до бази даних «Миротворця», став учасником сутички з українським журналістом на Олімпійських іграх у Пекіні. Про це 47-річний журналіст-пропагандист з-за «порєбріка», який критикував форму збірної України на Євро-2020, розповів у своєму Telegram-каналі.

«Провокація з боку людини в українському одязі у пресцентрі! Я випадково зачепив перегородку, де він сидів, вибачився, але чувак став обзиватись! Але хто обзивається — той сам так називається! — написав Губернієв.

Пізніше журналіст-гренадер (його зріст — 200 см, а вага понад 105 кг) взагалі звинуватив опонента у жовто-синьому у провокації.

«Абсолютна провокація, — цитує Дмитра Губернієва „Спорт-Експрес“. — Я випадково зачепив перегородку. Вибачився, де люди п'ють каву. Там є соціальна дистанція. Якась людина, зовсім несхожа на українця з гарною англійською мовою, стала нецензурно висловлюватися, кричати в мій бік. Природно, я матюкнувся: „У тебе таке ім'я дивне, мене ось Діма звати, а прізвище твоє виходить якесь взагалі мудацьке“. От і все. Мені дуже шкода, що людина в українській куртці дозволила собі такий бруд. Він явно розраховував на те, що я його штовхну чи вдарю. Він усе для цього робив».

Як вдалося з'ясувати «ФАКТАМ», Губернієв образливо висловився про кореспондента Kyiv Post, етнічного канадця, члена Асоціації спортивних журналістів України та Міжнародної асоціації спортивних журналістів Лі Ріні, який давно мешкає в Україні та працює вже не на першій своїй Олімпіаді.

Нагадаємо, що росіянин неодноразово образливо висловлювався на адресу України. Зокрема, після перемоги нашої збірної над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020 пропагандист заявив, що команда Шевченка виграла завдяки… російській мові.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірні України та Росії поборються 4 лютого у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу.

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