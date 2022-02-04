Донька футболіста з прапором України та Путін, який задрімав: у Пекіні яскраво відкрили зимову Олімпіаду

У п'ятницю, 4 лютого, на Національному стадіоні в Пекіні, також відомому як «Пташине гніздо», урочисто відкрили XXIV зимові Олімпійські ігри, в яких за два тижні змагань 2871 спортсмен з 91 країни розіграє 109 комплектів нагород у 15 дисциплінах семи видів спорту.

Режисером яскравої церемонії відкриття Ігор став 71-річний володар «Золотого лева» Венеціанського кінофестивалю та «Золотого ведмедя» Берлінале Чжан Імоу.

Офіційним талісманом зимових Ігор-2022 стала панда на прізвисько Бін Дунь Дунь («Бін» з китайської перекладається як «лід», а «Дунь Дунь» — здоров'я, життєва сила). Її дизайн був обраний із більш ніж 5800 заявок з Китаю та 35 країн світу у рамках глобального конкурсу, організованого оргкомітетом Пекіна-2022.

Парад збірних відкрила команда Греції, останньою на арені з'явилася збірна Китаю. Прапор України на церемонії відкриття Ігор довірили нести олімпійському чемпіону Пхенчхана-2018 з фрістайлу Олександрові Абраменку та срібному призеру юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександрі Назаровій (до речі, доньці відомого ексфутболіста «Карпат» та «Металіста» Євгена Назарова) До речі, наша країна представлена в Пекіні 45 спортсменами (на жаль, біатлоністка Олена Білосюк, фігурист Іван Шмуратко та ще кілька атлетів заразилися коронавірусом) у 12 із 15 дисциплін (у всіх, крім ковзанярського спорту, хокею та керлінгу).

До речі, під час проходження української делегації телекамери вихопили президента Росії Володимира Путіна, який… задрімав. Варто в таку далечінь було пертися…

Як відомо, збірна країни-агресора через санкції виступає на Іграх під прапором Олімпійського комітету Росії, а замість гімну РФ на честь переможців звучатиме фрагмент із музики Петра Чайковського.

Цікаво, що скелетоніст Натан Крамптон із Американського Самоа вразив глядачів своїм зовнішнім виглядом, несучи прапор своєї країни в морозну погоду з голим торсом.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Пекіні, дипломатичний бойкот яким на знак протесту проти порушень прав людини у Китаї оголосили США, Австралія, Великобританія, Канада, Австрія, Бельгія, Косово, Литва, Нова Зеландія та Японія, — треті поспіль, які проводяться в Азії (після Пхенчхана-2018 та Токіо-2020). Крім того, столиця Піднебесної стала першим містом, яке прийняло як літню (у 2008 році), так і зимову Олімпіаду.

До речі, після двох тижнів змагань Ігри-2022, які пройдуть із суворими ковід-обмеженнями, спортсменами, яких відправили на карантин, штучним снігом та лише місцевими вболівальниками на трибунах, завершаться церемонією закриття у «Пташиному гнізді». Після цього олімпійський прапор передадуть мерам італійських міст Мілана та Кортіни-д'Ампеццо, які стануть столицями зимових Ігор-2026.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на літніх Олімпійських іграх у Токіо Україна виборола 19 медалей.

Фото twitter.com/Olympics

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