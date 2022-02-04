Усик переможно дебютував у великому футболі в бутсах 45-го розміру: відеоогляд матчу Winter Cup

У п'ятницю, 4 лютого, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик, який свого часу займався у футбольній школі сімферопольської «Таврії», дебютував у професіональному футболі.

Як «ФАКТИ» анонсували раніше, олімпійський чемпіон зіграв за клуб першої ліги «Полісся» (Житомир) проти рівненського «Вереса» у матчі турніру Winter Cup у Туреччині, переможець якого отримає 10 тисяч доларів (інші учасники — по 6 тисяч).

Знаменитий боксер вийшов на поле на 77-й хвилині, замінивши у команді Юрія Калитвинцева ексфутболіста збірної України Філіпа Будковського, і, діючи доволі впевнено, допоміг своїй команді відсвяткувати перемогу — 2:1 (Шастал, 31, Янаков, 69 — Гончаренко, 10, з пенальті.

Відеоогляд першого тайму

Відеоогляд другого тайму

— Емоції взагалі зашкалюють, — зізнався після фінального свистка Олександр Усик. — Коли хлопці лише вийшли на поле, пара контактів, коли хтось когось штовхнув, ти вже встаєш і: «Е, ти акуратніше там». Все чудово. Дуже вдячний команді, що вона мене тепло прийняла. Ми дуже добре з хлопцями потоваришували.

У 35 років здійснилася мрія дитинства — зіграв за професіональну команду. «Полісся» — це сила.

— Який розмір ваших бутсів? І де ви знайшли такий розмір?

— В магазині. У мене навіть дві пари є. Я ж трішки з хлопцями підіграю у вільний час на стадіоні Баннікова. Як то кажуть, з ветеранами, але це дуже потужні хлопці. А бутси в магазині придбав, розмір 45,5 начебто.

— Вас ще побачимо у матчах Winter Cup?

— Слухайте, розповім я вам зараз усі свої секрети та колективу. І все понесеться. Це все інтрижка.

— Як і дата наступного бою?

— Абсолютно вірно.

До речі, коли Усик, чекаючи на вихід на заміну, сидів на лаві запасних, йому просто в очі світило сонце. І боксер, здавалося, знайшов вихід, попросивши кепку у юного вболівальника. Але хлопчик у проханні олімпійському чемпіону відмовив.

Нагадаємо, що у турнірі Winter Cup також візьмуть участь харківський «Металіст» та одеський «Чорноморець»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик перед боєм у Лондоні отримав подарунок від Андрія Ярмоленка.

Фото ФК «Полісся»

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