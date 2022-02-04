Україна програла Росії у півфіналі і битиметься за «бронзу» футзального Євро-2022: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 4 лютого, збірна України з футзалу, що сенсаційно здолала у чвертьфіналі казахів, провела на майданчику Ziggo Dome в Амстердамі матч ½ фіналу чемпіонату Європи проти лідера європейського рейтингу Росії («жовто-сині» — на 8-й позиції).

Україна — Росія — 2:3

Україна: Ципун, Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич, Савенко, Радевич, Разуванов, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.

Голи: Сірий (16), Абакшин (35) — Соколов (2), Афанасьєв (15), Ніязов (31).

На 39-й хвилині Шотурма не реалізував пенальті.

Якщо наша команда не пробивалася до квартету найсильніших збірних Старого Світу цілих 17 років, то чемпіони світу-1999 росіяни незмінно грали у півфіналах Євро з 2012 року, тричі взявши «срібло» та один раз «бронзу».

На відміну від підопічних Олександра Косенка (2:3 — з Нідерландами, 6:1 — з Сербією та 0:1 — з Португалією) збірна країни-агресора з трьома бразильцями у складі блискуче провела груповий турнір (7:1 — зі Словаччиною, 4:0 — з Хорватією та 5:1 — з Польщею), а у чвертьфіналі перемогла Грузію (3:1). І ось — перше за 15 років протистояння України та Росії.

Зустріч для наших хлопців почалася гірше не придумаєш. Вже на 2-й хвилині зустрічі після двох рикошетів м'яч зрадницьки влетів до сітки воріт Ципуна — 0:1.

Підопічні Косенка помітно нервували і швидко заробили п'ять фолів (шостий автоматично спричинив би 10-метровий штрафний удар). Більш того, «жовто-сині» перейшли на гру з п'ятим польовим гравцем та пропустили другий м'яч.

Але все-таки до перерви Україні за потужної підтримки наших уболівальників (без фанатського хіта «Путін — х###о» та скандувань «Крим — це Україна!», ясна річ, не обійшлося) зусиллями Сірого вдалося скоротити відставання в рахунку до мінімуму — 1:2.

Другий тайм знову розпочався з атак росіян, але наші відповідали небезпечними випадами. Хоча до реальних загроз обом ворота справа тривалий час не доходила, поки на 31-й хвилині Ніязов розкішним ударом «ножицями» не забив третій м'яч Росії — 1:3.

Україна знову зняла воротаря і за п'ять хвилин до закінчення другого тайму Абакшин після удару Шотурми переправив м'яч до сітки воріт суперника — 2:3. На жаль, врятувати півфінал «жовто-синім» не вдалося. Хоча який шанс був у Шотурми, який за 72 секунди до сирени не реалізував пенальті, програвши дуель воротареві суперника…

Росія в неділю, 6 лютого, всьоме в історії зіграє у вирішальному поєдинку європейської першості (початок — о 18:30), а Україна цього ж дня (о 15:30) оскаржить «бронзу» у матчі з невдахою другого півфіналу Португалія — Іспанія, які розпочнуть своє протистояння 4 лютого о 21:00.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футзалісти збірної України після виходу до півфіналу Євро-2022 затягли «Червону Руту».

Фото uefa.com

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