Пекін-2022: де дивитися онлайн виступи українців на Олімпійських іграх 5 лютого

У суботу, 5 лютого, на зимових Олімпійських іграх, які урочисто відкрили у Пекіні, буде розіграно шість комплектів нагород.

Зокрема, Україну в біатлонній змішаній естафеті представлять Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний, у лижних перегонах — Марина Анцибор, Юлія Кроль, Вікторія Олех та Дарʼя Рубльова, у санному спорті — Андрій Мандзій, Антон Дукач та у стрибках з трампліна — Євген Марусяк та Антон Корчук.

Прямі трансляції з Пекіна дивіться в Україні з 4 по 20 лютого на телеканалі «UA:Перший» та на сайті «Суспільне. Спорт».

Олімпіада-2022. Пекін

5 лютого (субота)

Лижні гонки. Жінки, 7,5 км. + 7,5 км. Скіатлон 09:45 «UA:Перший»

Біатлон. Змішана естафета, 4×6 км 11:00 «UA:Перший»

Санний спорт. Чоловіки. Перші спуски 13:10 «UA:Перший»

Стрибки з трампліна. Жінки. Кваліфікація 13:15 «UA:Перший»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, хто представляє Україну на зимовій Олімпіаді у Пекіні.

Фото Twitter НОК України

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