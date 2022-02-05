На Ярмоленка відкрили справу в Англії: футболісту збірної України загрожує штраф чи дискваліфікація

Англійська футбольна асоціація серйозно взялася за лідера збірної України Андрія Ярмоленка, який спрямував зароблені на Євро-2020 преміальні на благодійність.

На своєму офіційному сайті організація випустила реліз, в якому йдеться про порушення нашим співвітчизником одного з правил кодексу Футбольної асоціації, зокрема — «футболістам не дозволено рекламувати або бути амбасадором будь-якої букмекерської та ставкової діяльності, в якій їм заборонено брати участь». Тепер у Андрія є два тижні, до 18 лютого, щоб надати свої пояснення щодо цього звинувачення. Якщо визнають його провину, Ярмоленку загрожує штраф або дискваліфікація.

Це вже не перший подібний випадок у професійному футболі. Наприклад, минулого року постраждав відомий швед Златан Ібрагімович, який володів відсотком акцій букмекерської компанії Bethard. У підсумку форвард відбувся «легким переляком», заплативши штраф у 50 тисяч євро.

Примітно, що Ярмоленко став обличчям однієї з українських букмекерських компаній улітку 2018-го, буквально за кілька тижнів до переходу з дортмундської «Борусії» до «Вест Хема». Ось тільки на Туманному Альбіоні вирішили звернути увагу на нібито «нелегальну діяльність» українця лише зараз, через три з половиною роки виступів в англійській прем'єр-лізі.

Додамо, що в нинішньому сезоні на рахунку українця 21 матч у складі «молотобійців» у всіх турнірах, в яких він забив 1 м'яч та віддав три гольові передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик переможно дебютував у великому футболі у бутсах 45-го розміру.

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