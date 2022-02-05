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Спорт

«На нас ставлять досліди»: дружина Малиновського «розкрила» плани китайців щодо знищення людства

14:21 5 лютого 2022
Руслан Малиновський із дружиною Роксаною

Дружина футболіста «Аталанти» та збірної України Руслана Малиновського, яка відкрила в Бергамо бізнес із пошиття одягу, зробила вражаюче «відкриття» роботизації людства.

Роксана розмістила на своїй сторінці в Instagram новину однієї з IT-компаній, у якій із посиланням на Journal of Biomedical Engineering сказано про створення в Китаї системи вирощування людського ембріона роботом. «Я просто шокована, — відреагувала на цю публікацію Малиновська. — Тепер мені стає все зрозуміло. Зараз на нас ставлять досліди: віруси, вакцини. Нас поступово знищать та створять армію беземоційних роботів для виконання своїх цілей. Супер».

Додамо, що Руслан, який відростив вуса та став схожим на мафіозі, не грав за «Аталанту» з 6 січня. Футболіст заразився коронавірусом, а оскільки українець не був вакцинований бустерною дозою, то його карантинний період тривав довше, ніж зазвичай. Загалом на рахунку Малиновського 23 матчі за «Аталанту» в усіх турнірах нинішнього сезону, в яких він забив 6 м'ячів та віддав 2 гольові передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Чилі новонароджену дитину назвали на честь двох чемпіонів світу Грізманном Мбаппе.

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