Несподівано: Ф'юрі порівняв Усика з легендарним Мухаммедом Алі

Британський чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який проведе бій зі своїм співвітчизником Ділліаном Уайтом, оцінив перспективи українського володаря поясів WBA, IBF, WBO та IBO Олександра Усика у суперважкому дивізіоні.

«Усик — хороший боксер. Він — дуже талановитий боєць першої важкої ваги. Але я не думаю, що він достатньо добрий. По ньому легко влучити, він маленький, легкий, недостатньо швидкий. Але я вважаю, що він є нормальним боксером. У нього гідний бокс, він виглядає як Мухаммед Алі, якщо порівнювати зі старою колодою (так Тайсон висловився про Ентоні Джошуа. — Авт.).

Усик чимось схожий на Томаша Адамека, якщо ви пам'ятаєте такого. Він теж був хорошим боксером, а потім піднявся у суперважку вагу, щоб побитися з гігантом в особі Віталія Кличка, і достроково програв. Чесно кажучи, я думаю, що Усик на тому ж рівні — ті ж габарити, та сама швидкість, обидва були чемпіонами", — сказав Ф'юрі в інтерв'ю ESPN.

Нагадаємо, що бій Ф'юрі — Усик за об'єднання чемпіонських поясів зірвався через те, що представники боксерів не змогли домовитися з Уайтом, який є обов'язковим претендентом на титул WBC, та Джошуа, який не погодився взяти відступні за відмову від реваншу з українцем.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джошуа зробив сміливу заяву перед реваншем з Усиком.

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