Україна поки що без медалей: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 5 лютого
У суботу, 5 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні відбулися перші фінали та було розіграно 6 комплектів медалей.
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На п'єдестал пошани піднімалися представники 13 країн, серед яких не було представників України. Збірна нашої країни у міксті з біатлону посіла 13-те місце, у скіатлоні найкраща серед українок, Марина Анцибор, посіла 56-те місце, а Євген Марусяк пробився до топ-50 за підсумками кваліфікації у стрибках із трампліну та виступить у фіналі.
Лідерство в медальному заліку (за кількістю нагород) зі старту захопила Норвегія — дві золоті медалі, Словенія — друга (1 «золото» та 1 «бронза»), а також Китай, Нідерланди та Швеція — по одній нагороді найвищої проби.
Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Норвегія
|2
|0
|0
|2
|2
|Словенія
|1
|0
|1
|2
|3
|Китай
|1
|0
|0
|1
|Нідерланди
|1
|0
|0
|1
|Швеція
|1
|0
|0
|1
|6
|Італія
|0
|2
|0
|2
|7
|Канада
|0
|1
|1
|2
|Олімпійський комітет Росії
|0
|1
|1
|2
|9
|Франція
|0
|1
|0
|1
|Німеччина
|0
|1
|0
|1
|11
|Австрія
|0
|0
|1
|1
|Угорщина
|0
|0
|1
|1
|Японія
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що в неділю, 6 лютого, своїх володарів знайдуть 7 комплектів нагород зимових Олімпійських ігор.
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