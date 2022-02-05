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Спорт

Україна поки що без медалей: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 5 лютого

18:39 5 лютого 2022
Медалі зимової Олімпіади у Пекіні

У суботу, 5 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні відбулися перші фінали та було розіграно 6 комплектів медалей.

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На п'єдестал пошани піднімалися представники 13 країн, серед яких не було представників України. Збірна нашої країни у міксті з біатлону посіла 13-те місце, у скіатлоні найкраща серед українок, Марина Анцибор, посіла 56-те місце, а Євген Марусяк пробився до топ-50 за підсумками кваліфікації у стрибках із трампліну та виступить у фіналі.

Лідерство в медальному заліку (за кількістю нагород) зі старту захопила Норвегія — дві золоті медалі, Словенія — друга (1 «золото» та 1 «бронза»), а також Китай, Нідерланди та Швеція — по одній нагороді найвищої проби.

Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Норвегія 2 0 0 2
2 Словенія 1 0 1 2
3 Китай 1 0 0 1
Нідерланди 1 0 0 1
Швеція 1 0 0 1
6 Італія 0 2 0 2
7 Канада 0 1 1 2
Олімпійський комітет Росії 0 1 1 2
9 Франція 0 1 0 1
Німеччина 0 1 0 1
11 Австрія 0 0 1 1
Угорщина 0 0 1 1
Японія 0 0 1 1

Нагадаємо, що в неділю, 6 лютого, своїх володарів знайдуть 7 комплектів нагород зимових Олімпійських ігор.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор прапор України несла дочка відомого футболіста.

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