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Спорт

Пекін-2022: де дивитися онлайн виступи українців на Олімпійських іграх 6 лютого

21:10 5 лютого 2022
Зимові Олімпійські ігри у Пекіні

У неділю, 6 лютого, на зимових Олімпійських іграх, які урочисто відкрили у Пекіні, буде розіграно сім комплектів нагород.

Зокрема, Україну в командному турнірі з фігурного катання представить Анастасія Шаботова (жіноча коротка програма), у гірськолижному спорті — Іван Ковбаснюк, у лижних перегонах — Руслан Перехода, Олексій Красовський, у санному спорті — Андрій Мандзій, Антон Дука. трампліна — Євген Марусяк .

Прямі трансляції з Пекіна дивіться в Україні з 4 по 20 лютого на телеканалі «UA:Перший» та на сайті «Суспільне. Спорт» .

Зимова Олімпіада-2022. Пекін

6 лютого (неділя)

Гірськолижний спорт. Чоловіки 05:00 «UA:Перший»

Лижні гонки. Скіатлон. Чоловіки 09:00 «UA:Перший»

Стрибки з трампліну. Чоловіки. Перший раунд 13:00 «UA:Перший»

Санний спорт 13:30 «UA:Перший»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, хто представляє Україну на зимовій Олімпіаді в Пекіні.

Фото Twitter НОК України

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