Влаштовував дводенні запої: легендарний футболіст зізнався у алкогольній залежності

Уславлений ексфутболіст «Манчестер Юнайтед» та збірної Англії Уейн Руні, який добудував свій розкішний особняк за 28 млн доларів, розповів, як у роки кар'єри йшов у запій. Форвард, який дебютував в англійській прем'єр-лізі 16-річним хлопчиною, не знаходив іншого способу зняти стрес і напивався на самоті.

«Я зробив багато помилок. Іноді вони потрапляли в пресу, іноді — ні, — розповів 36-річний Уейн Руні, який працює головним тренером «Дербі Каунті», в інтерв'ю The Mail on Sunday. — Мені було важко справлятися з усім тим, що було в газетах, а також спілкуватися з головним тренером Фергюсоном та сім'єю.

Були періоди, коли я міг пити кілька днів. Коли були вихідні від футболу, я просто замикався десь і пив, намагаючись викинути все з голови. Пив на самоті. Люди можуть бути в курсі, що я любив часом випити, але все було набагато складніше.

Я відчував сильний стрес: ігри за збірну, «МЮ», проблеми в особистому житті. Коли я ріс, у нас було не прийнято з будь-ким ділитися такими речами, ти повинен був сам якось справлятися, а не просити про допомогу.

Коли щось відбувалося у моєму житті, це завжди було пов'язане з алкоголем. Нічого поганого не траплялося, коли я був тверезий. І тому мені довелося вирішувати це питання. Тепер у мене нормальні стосунки з алкоголем. Проблем немає. Я часом випиваю, але не так, як раніше. Все під контролем. Але ніколи не було такої миті, коли я вважав себе алкоголіком".

Нагадаємо, що за роки своєї яскравої кар'єри найкращий бомбардир в історії збірної Англії Уейн Руні захищав кольори «Евертона», «Манчестер Юнайтед», американського «Ді Сі Юнайтед» та «Дербі Каунті». У футболці «МЮ» нападник п'ять разів виграв прем'єр-лігу, по одному разу — Лігу чемпіонів, Кубок Англії, Лігу Європи та клубний чемпіонат світу, тричі — Кубок ліги та чотири рази — Суперкубок Англії.

Разом із дружиною Колін футболіст виховує чотирьох синів — 12-річного Кая, 8-річного Клея, 6-річного Кіта та 3-річного Каса Мака.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Уейн Руні увійшов до десятки найрезультативніших футболістів світу в XXI столітті.

Фото ФК «Дербі Каунті», Instagram

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