Поки тато на Олімпіаді: у біатлоніста збірної України народився син

У бронзового призера чемпіонату Європи з біатлону Богдана Цимбала, який потрапив до складу збірної України на Олімпійські ігри в Пекіні, народився первісток.

Дружина Анастасія (до речі, колишня біатлоністка Анастасія Сидоренко, призерка чемпіонату України в естафеті) народила 24-річному спортсменові сина, якого батьки назвали Григорієм. Вага малюка — 3 800 грамів, зріст — 54 сантиметри.

«Тепер щоранку точно не з кави», — написала у себе в сторіз щаслива мама.

Зазначимо, що Богдан та Анастасія зіграли весілля у квітні минулого року.

Додамо, що Богдан Цимбал поки не дебютував на Олімпіаді в Пекіні, оскільки у стартовій гонці Ігор — змішаній естафеті — Україну представляли Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний, які фінішували лише на 13-му місці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у капітана збірної України з біатлону Дмитра Підручного народився син.

Фото Instagram

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